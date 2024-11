Su PayPal arrivano le Collette: pagare in gruppo non è mai stato così semplice

Le carte di credito/debito e i conti online sono sempre più popolari a discapito dei contanti, ma in questo modo vengono a crearsi problemi quando bisogna raccogliere soldi per pagamenti di gruppo come i regali oppure le vacanze. Non tutti hanno dimestichezza con i bonifici, per questo motivo PayPal ha deciso di lanciare un nuovo strumento che aiuterà i gruppi di amici a raccogliere soldi in modo sicuro e veloce: ecco che tornano di moda le Collette.

Con le Collette di PayPal è ancora più semplice fare regali di gruppo e pagare la vacanze

Crediti: PayPal

PayPal ha lanciato oggi la nuova funzione “Colletta” che permette di raccogliere facilmente soldi da un gruppo di persone, proprio come successo con i contanti fino ad oggi. Le nuove collette sono assolutamente gratuite (non verrà addebitata alcuna commissione) e possono essere create direttamente dall’app ufficiale oppure dal sito web di PayPal, invitando amici e familiari a partecipare alla raccolta dei soldi necessari.

Questo nuovo strumento può tornare particolarmente utile quando si organizzano degli acquisti in gruppo, quali possono essere un regalo da fare insieme agli amici oppure pagare la propria parte per una vacanza organizzata con i propri compagni di viaggio. Si potrà partecipare alle collette utilizzando il saldo di PayPal oppure utilizzare le carte e i conti collegati al proprio account, mentre sarà possibile condividere la colletta tramite link via SMS, mail oppure WhatsApp (e qualsiasi altra app di messaggistica).

La funzione è attualmente in fase di rollout in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Spagna, ma non tutti gli utenti possono accedere immediatamente alle collette. Per verificare la propria idoneità all’utilizzo di questo strumento, è possibile recarsi nel menu “Invia/Ricevi” e cliccare sui tre pallini (ovvero il menu “Altro”) per visualizzare l’opzione “Colletta“. Se il vostro account non è ancora abilitato, non dovrete far altro che attendere qualche altro giorno.

