OxygenOS 15: la Open Beta arriva su OnePlus 12 in Europa e Stati Uniti

Nonostante Android 15 sia arrivato con qualche settimana di ritardo rispetto al tradizionale rilascio estivo, i produttori stanno finalmente iniziando ad adottare il nuovo sistema operativo per i proprio smartphone, lanciando inizialmente delle versioni di test per identificare eventuali bug e problemi. OnePlus, per esempio, dopo aver annunciato la OxygenOS 15 basata proprio sul nuovo OS di Google, è finalmente pronta a consegnare la nuova UI nelle mani dei possessori di un OnePlus 12.

OxygenOS 15 approda su OnePlus 12: provate subito la nuova open beta

La Open Beta di OxygenOS 15 è disponibile da oggi in Europa e Stati Uniti, dopo essere arrivata pochi giorni fa sui OnePlus 12 indiani. La compagnia cinese non ha ancora confermato ufficialmente l’inizio del rollout, ma tanti utenti con il modello di punta del brand di Pete Lau stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento OTA sul proprio dispositivo in entrambi i continenti.

Con il numero di build CPH2581_15.0.0.204, la Open Beta di OxygenOS 15 include anche le patch di sicurezza di ottobre 2024, oltre alle tantissime novità annunciate nel corso della presentazione ufficiale della nuova UI di OnePlus. Al momento, purtroppo, non sappiamo se in questa prima build sono incluse anche le funzionalità AI che dovrebbero andare a caratterizzare il sistema operativo.

Per verificare che il vostro OnePlus 12 sia abilitato a ricevere questo aggiornamento potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamenti di sistema > Programma Beta“. In alternativa, è possibile utilizzare l’applicazione Oxygen Updater per effettuare il flash del nuovo aggiornamento.

