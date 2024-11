OPPO Reno 13, il lancio si avvicina: spunta una data

Il mese di novembre vedrà il debutto di tanti nuovi smartphone: già ottobre ha visto numerosi protagonisti (come Xiaomi 15 e OnePlus 13) ma questo periodo non sarà da meno. Si comincia a parlare in modo più preciso della data di presentazione di OPPO Reno 13 e 13 Pro, il cui debutto non sarebbe poi così distante.

OPPO Reno 13 e 13 Pro: spunta una possibile data di presentazione

Reno 12 Pro (CN) – Crediti: OPPO

La data di presentazione di OPPO Reno 13 e 13 Pro sarebbe fissata per il 25 novembre; lo rivela un noto insider cinese (Digital Chat Station) spesso affidabile. Al momento mancano informazioni ufficiali da parte della compagnia, ma è anche normale: di recente abbiamo assistito al debutto in patria di OPPO Find X8 e X8 Pro (in arrivo prossimamente anche in versione Global), quindi un periodo di pausa è lecito.

Intanto non mancano indiscrezioni anche sulle specifiche della serie; si vocifera di dispositivi di tutto rispetto, con una scheda tecnica che guarda in alto (specialmente in merito al fratello maggiore, che sarebbe un vero flagship killer). Di seguito trovate un riepilogo di quanto trapelato finora; ovviamente si tratta di leak da prendere con cautela.

OPPO Reno 13 Pro (Versione Cinese) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP68/IP69

Display Quad Curved , OLED LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz

, da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 9300 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.25 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 oppure UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 3.1 oppure UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.900 mAh con ricarica rapida da 80W e wireless da 50W | batteria da 5.600 mAh per Reno 13 standard

con ricarica rapida da e da 50W | batteria da 5.600 mAh per Reno 13 standard Fotocamera da ?? + 50 + ?? MP (f/???) con OIS, teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3X e ultra-wide

(f/???) con OIS, teleobiettivo a con zoom ottico 3X e ultra-wide Selfie camera presumibilmente da 50 MP (con autofocus), come per Reno 12 Pro

(con autofocus), come per Reno 12 Pro Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

