OPPO Reno 12 F 5G debutta in versione Harry Potter, ma non potete averlo

Disponibile anche in Italia, OPPO Reno 12 F 5G torna a far parlare di sé grazie alla versione Harry Potter Special Edition, purtroppo lanciata solo in alcuni paesi. Ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo, insieme ad uno sguardo più da vicino al contenuto della confezione.

OPPO Reno 12 F 5G: caratteristiche e prezzo dell’edizione speciale dedicata ad Harry Potter

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO Reno 12 F 5G Harry Potter Special Edition presenta le stesse specifiche e il medesimo design del modello standard (quest’ultimo, ricordiamo, è acquistabile anche in Italia sullo store ufficiale e su Amazon). Le uniche differenze riguarda la cover posteriore e la confezione di vendita, entrambe personalizzate a tema Harry Potter. Ovviamente, come da copione per queste versioni speciali, non mancano vari gadget: c’è una replica della bacchetta del celebre maghetto, uno spillo per SIM con il simbolo dei Doni della Morte, un laccetto a forma di boccino, un caricatore ed una cover protettiva personalizzati e una replica della lettera di ammissione ad Hogwarts.

Crediti: OPPO

Tornando alla confezione, questa richiama un libro di incantesimi mentre il telefono contiene anche un tema con animazioni, effetti, suoni e sfondi che rimandano al mondo di HP. Il prezzo è di circa 398€ al cambio attuale, con delle variazioni in base al paese; purtroppo OPPO Reno 12 F 5G Harry Potter Special Edition non è disponibile in Italia e al momento non sappiamo se arriverà o meno alle nostre latitudini. Teniamo le dita incrociate e speriamo di trovarlo almeno in uno store di terze parti.

OPPO Reno 12 F 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,05 x 75,75 x 7,76 mm per 187 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità fino a 2.100 nit e protezione DragonTail Star 2

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , luminosità fino a 2.100 nit e protezione DragonTail Star 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 6300 Energy a 6 nm TSMC (2 x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MP2

a 6 nm TSMC (2 x + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MP2 8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale OVD50D

(f/1.8) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale OVD50D Selfie camera IMX615 da 32 MP (f/1.8)

(f/1.8) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

