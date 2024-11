OPPO Pad 3 ufficiale: più leggero e sottile, non si fa mancare nulla

Insieme alla serie Reno 13, la casa cinese ha presentato anche la nuova incarnazione del suo tablet. Come anticipato da leak e anticipazioni, OPPO Pad 3 è il primo modello con a bordo il Dimensity 8350 di MediaTek: andiamo a scoprire quali sono le novità, tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello asiatico).

OPPO Pad 3: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

In termini di stile, non ci sono grandi differenze rispetto al fratello maggiore: OPPO Pad 3 presenta un ampio schermo con cornici ottimizzate, mentre sul retro trova spazio una fotocamera da 8 MP inserita in un modulo circolare. Il display è un unità LCD da 11.61″ 2.8K, leggermente più piccolo rispetto a quello a bordo del modello Pro, ma sempre con refresh rate a 144 Hz. Il pannello presenta uno speciale rivestimento antiriflesso che, secondo OPPO, sarebbe in grado di ridurre fino al 97% dei riflessi.

Uno dei punti di forza del tablet è sicuramente il suo corpo sottile e leggero, con uno spessore di 6,3 mm ed un peso di 533 grammi. Nonostante ciò sotto la scocca trova spazio una batteria da 9.520 mAh con ricarica da 67W. Come anticipato anche in apertura, il cuore del dispositivo è il Dimensity 8350 (lo stesso SoC della serie Reno): si tratta di un rebrand migliorato del Dimensity 8300.

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO Pad 3 ha debuttato in Cina il 25 novembre, insieme alla serie Reno 13 e al prezzo di partenza di circa 276€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutti i tagli di memoria disponibili, insieme al relativo prezzo. Si continua con la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli del tablet.

8/128 GB – 2.099 CNY ( 276€ )

) 8/256 GB – 2.399 CNY ( 316€ )

) 12/256 GB – 2.699 CNY ( 355€ )

) 12/512 GB – 3.099 CNY (408€)

Non ci sono ancora conferme in merito al possibile lancio in Europa, tuttavia si ipotizza che il tablet possa fare capolino alle nostre latitudini come OnePlus Pad 2 Go. Intanto ricordiamo che OPPO Pad 3 Pro (versione Global con Snap 8 Gen 3 Leading) è stato lanciato in Italia di recente, insieme a Find X8 Pro.

OPPO Pad 3 – Scheda tecnica

dimensioni di 257,75 x 189,11 x 6,29 mm per un peso di 533 grammi

display LCD a 10 bit da 11,61″ 2.8K (2.800 x 2.000 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240/480 Hz e luminosità di picco di 700 nit

a da (2.800 x 2.000 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a , campionamento del tocco a 240/480 Hz e luminosità di picco di 700 nit Riconoscimento facciale 2D

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 (128 GB) e UFS 4.0 (256/512 GB) non espandibile

di storage UFS 3.1 (128 GB) e UFS 4.0 (256/512 GB) non espandibile batteria da 9.520 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 8 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 15 tramite ColorOS 15

