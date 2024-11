OPPO Pad 3 sarà il primo tablet con un Dimensity inedito

Dopo il lancio della versione Pro, si comincia a parlare anche del modello standard, in arrivo prossimamente. OPPO Pad 3 è protagonista dei primi leak che iniziano a delineare quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del dispositivo (forse in arrivo insieme alla serie Reno 13).

OPPO Pad 3 in arrivo insieme a Reno 13: cosa possiamo aspettarci dalla versione standard del tablet

Pad 3 Pro – Crediti: OPPO

Le indiscrezioni arrivano dall’insider Digital Chat Station e parlano esplicitamente di OPPO Pad 3. Il prossimo tablet della casa cinese avrebbe dalla sua uno schermo LCD da 11,6″ con risoluzione 2.8K ed un’elevata frequenza di aggiornamento (non specificata dal leaker) mentre a muovere il tutto ci sarebbe il SoC Dimensity 8350 di MediaTek. Il chipset in questione è ancora inedito e dovrebbe essere la stessa soluzione a bordo di OPPO Reno 13 Pro. Non a caso, il tablet dovrebbe fare capolino proprio durante l’evento della serie Reno 13; manca una data ma l’evento sarebbe fissato per fine novembre (secondo voci di corridoio).

Tornando alle specifiche di OPPO Pad 3, l’insider continua citando la batteria (9.510 mAh) e il supporto alla ricarica rapida da 67W. Il tablet avrebbe uno spessore di 6,29 mm per un peso di 533 grammi. C’è spazio anche per alcune indiscrezioni sul futuro di OPPO: il pieghevole Find N5 e l’indossabile Watch 5 dovrebbero vedere la luce il prossimo anno (presumibilmente durante il primo trimestre del 2025). Ricordiamo che OPPO Pad 3 Pro è già stato lanciato: si tratta di un rebrand cinese del nostro OnePlus Pad 2 mentre il modello standard dovrebbe essere un dispositivo inedito (come si evince dalle specifiche trapelate finora).

