OPPO Find X8: un’edizione speciale celebra la finale mondiale di Lol

Per celebrare la finale dei mondiali di League of Legends, OPPO ha regalato un numero limitato di confezioni speciali per gli utenti cinesi che hanno acquistato il nuovissimo top di gamma OPPO Find X8. Ecco cosa contiene questa particolare box, che purtroppo non arriverà mai agli utenti occidentali.

OPPO Find X8 League of Legends Global Finals è la confezione speciale per l’evento e-sport dell’anno

Crediti: OPPO

Il 2 novembre ha segnato un record per il mondo del gaming competitivo: la finale del mondo di Lol (che ha visto trionfare i T1 contro i Bilibili Gaming) ha superato un traguardo importantissimo, diventando l’evento e-sport più visto di sempre (con quasi 7 milioni di spettatori). OPPO è partner ufficiale del campionato di League of Legends e ha lanciato a sorpresa una gradita novità. Si tratta di una confezione speciale destinata a 5.000 fortunati utenti che acquisteranno il nuovo smartphone del brand cinese. OPPO Find X8 è stato lanciato di recente insieme al fratello maggiore Pro, con a bordo l’ultimo Dimensity 9400 (il chipset rivale dello Snapdragon 8 Elite).

Crediti: OPPO

Questa confezione speciale è in regalo con l’acquisto del telefono e sicuramente resterà un’esclusiva cinese. I nuovi smartphone arriveranno anche in versione Global (sono già stati confermati) ma è da escludere che sarà portato anche questo set. OPPO Find X8 League of Legends Global Finals contiene una cover personalizzata per l’evento, una pellicola protettiva, un anello magnetico che funge da supporto per il telefono, varie foto commemorative e non solo. Le specifiche dello smartphone non cambiano e lo stesso vale per il design (non si tratta quindi di una versione speciale del telefono, ma di un pack commemorativo).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le