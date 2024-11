La prossima rivoluzione di ChatGPT si chiama “Operator”: ecco cosa farà

Il mondo dell’intelligenza artificiale è in continua evoluzione e la prossima grande novità potrebbe essere rappresentata dagli Agenti AI, ovvero dei modelli addestrati a compiere azioni al posto degli utenti. Anche OpenAI starebbe lavorando alla sua nuova intelligenza artificiale, che internamente sarebbe conosciuta con il nome di “Operator” che potrebbe essere molto più vicina di quanto immaginiate.

Secondo quanto emerso da un nuovo report di Bloomberg, OpenAI avrebbe annunciato recentemente ai suoi sviluppatori di aver intenzione di lanciare il progetto “Operator” nel corso del mese di gennaio, come anteprima di ricerca per gli sviluppatori. Nei primi giorni del 2025, quindi, potremmo assistere al debutto del primo Agente AI di ChatGPT, con la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per programmare l’esecuzione di determinati compiti e lavori ripetitivi.

Operator, tuttavia, sarebbe soltanto il primo dei progetti legati agli Agenti AI: stando alle indiscrezioni, infatti, la compagnia guidata da Sam Altman starebbe lavorando senza sosta anche ad un nuovo strumento che possa agire ed eseguire compiti direttamente nel browser web, un po’ come il nuovo Project Jarvis di Google.

Ovviamente, si tratta per il momento soltanto di rumor, quindi bisognerà attendere maggiori informazioni direttamente da OpenAI, possibilmente alla fine del 2024 oppure all’inizio del 2025.

