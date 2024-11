Non solo top di gamma: OnePlus Watch 3 sta arrivando in Italia

Si torna a parlare del prossimo indossabile di OnePlus e stavolta anche se abbiamo di nuovo a che fare con i leak, si procedere con un pizzico in più di “sicurezza”. Il lancio di OnePlus Watch 3 sarebbe abbastanza vicino e inoltre il debutto sarebbe previsto anche per i mercati Global: ecco cosa sappiamo finora.

OnePlus Watch 3 “confermato” da un insider: il lancio sarebbe previsto insieme alla prossima serie top

Watch 2 – Crediti: OnePlus

Dopo il debutto di OnePlus Watch 2 hanno iniziato a fare capolino i primi dettagli su un indossabile inedito: inizialmente si pensava alla generazione successiva, salvo poi assistere al lancio di Watch 2R, versione caratterizzata da un look differente (e più classico). Dopodiché il wearable è finito lontano dai radar per diversi mesi, almeno fino a questo momento: un noto insider sostiene che il debutto di OnePlus Watch 3 è vicino e che arriverà nei mercati Global. Dato che gli attuali dispositivi sono stati lanciato in Italia è molto probabile che anche questo capitolo farà capolino alle nostre latitudini.

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus Watch 3



These are the upcoming products scheduled to launch soon in Global markets. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 25, 2024

La presentazione dell’orologio avverrà, sempre secondo quanto riportato, insieme a OnePlus 13 e al fratello minore 13R. L’evento di lancio dovrebbe avvenire “presto”, ma non ci sono ancora tempistiche certe. Vista l’uscita anticipata di vari flagship con Snapdragon 8 Elite potremmo guardare a dicembre o al massimo alle prime settimane di gennaio. In merito alle caratteristiche di OnePlus Watch 3 al momento non ci sono dettagli: le uniche certezze potrebbero riguardare la presenza di Wear OS 4 e di un SoC Snapdragon W, vista l’attuale generazione.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le