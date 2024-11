Cerchia e Cerca di Google arriva sugli smartphone OnePlus: ecco quali

Timidamente, la funzione Cerchia e Cerca di Google sta arrivando su un maggior numero di smartphone: a questi ora si aggiungono anche i telefoni OnePlus aggiornati all’ultima OxygenOS 15. Ecco di quali modelli si tratta (per il momento) e cos’è possibile fare con questa particolare feature della casa di Mountain View.

OnePlus con OxygenOS 15: disponibile la funzione Cerchia e Cerca di Google

Crediti: OnePlus

Lanciata inizialmente sui dispositivi Pixel e Samsung, la funzionalità Cerchia e Cerca di Google è una delle grandi novità della compagnia statunitense e promette di portare le ricerche sul web al livello successivo. Basata sull’intelligenza artificiale (come tutte le nuove feature del momento), permette di effettuare una ricerca con il proprio telefono semplicemente cerchiando un elemento su schermo tramite il dito. Una gesture rapida ed immediata, che da poco tempo ha iniziato a fare capolino anche su dispositivi di altri brand (come Xiaomi, Honor, Motorola e non solo).

A questi marchi ora si aggiunge anche OnePlus: gli smartphone aggiornati alla OxygenOS 15 stanno iniziando a ricevere Cerchia e Cerca; non si tratta di un update del software, ma la funzionalità viene aggiunta direttamente lato server ed è al momento è in fase di rollout. I telefoni interessanti sono OnePlus 12 e 12R, ma c’è anche il tablet OnePlus Pad 2. Come sottolineato, la feature è in rilascio progressivo: probabilmente questa novità inizierà a fare il suo corso a partire dall’India e bisognerà attendere (specialmente per gli utenti europei).

Come attivare Cerchia e Cerca su OnePlus

Crediti: OnePlus

Per attivare Cerchia e Cerca su smartphone Oneplus (dove e quando disponibile) basta effettuare una pressione prolungata sul tasto di navigazione in basso, se si utilizza la modalità di navigazione a 3 pulsanti. Invece, utilizzando la modalità tramite gesti basta premere a lungo sulla barra di navigazione; in questo modo sarà possibile cerchiare ed evidenziare qualsiasi elemento o testo sullo schermo.

