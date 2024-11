OnePlus 13 vs OnePlus 12: quali sono le differenze

L’ultimo top di gamma di OnePlus si presenta come una versione migliorata del suo predecessore, andando ad introdurre alcuni elementi nuovi sia nello stile che nella scheda tecnica (ma sembra stravolgimenti enormi). Se siete curiosi di scoprire quali sono le differenze tra le due generazioni, ecco il nostro confronto tra specifiche, design e prezzi tra OnePlus 13 vs OnePlus 12!

Cosa cambia e quali sono le differenze tra il nuovo OnePlus 13 e l’ex flagship, OnePlus 12

DESIGN a confronto

OnePlus 13 – Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus 13 non cambia direzione rispetto a quanto visto con il predecessore: il design è ancora una volta basato sul modulo fotografico circolare, ma l’azienda cinese ha deciso di dare uno scossone grazie alle nuove colorazioni (ciascuna caratterizzata da uno stile differente). Il modello bianco presenta una cover anti-riflesso e anti-impronte dall’effetto seta al tatto; la versione nera è in vetro ma con una trama che richiama il legno d’ebano; infine la variante blu è realizzata in pelle vegana premium. L’altra novità riguarda il display, sempre con punch hole centrale e bordi sottili, ma ora con micro curvature su quattro lati. Ci sono delle differenze estetiche anche nel modulo fotografico, per un effetto finale più sobrio ed elegante rispetto al precedente.

OnePlus 12 – Crediti: OnePlus

Passando a OnePlus 12, la fotocamera posteriore è inserita in un modulo circolare metallico fuso con il lato del dispositivo; la parte frontale presenta il “classico” display con bordi curvi (tanto caro alla generazione precedente). A questo giro non è presente una versione in pelle, ma tutte le varianti offrono una scocca in vetro. Elegantissimo il modello Flowy Emerald, con una trama che richiama le venature del marmo ed una colorazione verde davvero stilosa.

SPECIFICHE a confronto

OnePlus 12 (ITALIA) OnePlus 13 (CINA) Dimensioni 164,3 x 75,8 x 9,15 mm



220 grammi 162,9 x 76,5 x 8,9/8,5 mm



210/213 grammi Impermeabilità IP68 IP68/IP69 Display • OLED

• curvo

• 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 4.500 nit

• Gorilla Glass Victus 2 • OLED

• Micro Quad Curved

• 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 4.500 nit

• Crystal Shield Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC CPU 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M GPU Adreno 750 Adreno 830 RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16/24 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP LYT-808 f/1.6, PDAF, OIS

• 64 MP teleobiettivo periscopico OV64B, f/2.6, zoom 3x, OIS

• 48 MP ultra-wide IMX581, f/2.2, FoV da 114° • 50 MP LYT-808 f/1.6, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico, f/2.6, zoom 3x, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.0, FoV da 120° Feature Fotocamera Hasselblad Fotocamera Hasselblad Selfie IMX615 32 MP (f/2.4) 32 MP (f/2.4) Batteria 5.400 mAh 6.000 mAh Ricarica 100W 100W Ricarica wireless 50W 50W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio OxygenOS 14

Android 14 ColorOS 15/OxygenOS 15

Android 15

Le nostre RECENSIONI

OnePlus 13 vs OnePlus 12 – PREZZO a confronto

OnePlus 12 (ITALIA) OnePlus 13 (CINA) 12/256 GB 969€ (ora 819€) 4.499 CNY (582€) 12/512 GB ❌ 4.899 CNY (633€) 16/512 GB 1.099€ (ora 949€) 5.299 CNY (685€) 16 GB/1 TB ❌ ❌ 24 GB/1 TB ❌ 24 GB/1 TB – 5.999 CNY (776€)

Il confronto tra i prezzi di OnePlus 12 e il nuovissimo modello 13 andrà fanno quanto quest’ultimo debutterà in Italia; al momento il lancio è avvenuto solo in Cina, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità. Nel frattempo segnaliamo che il top di gamma è acquistabile prezzo vari store di terze parti (ovviamente in versione cinese).

