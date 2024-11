OnePlus 13 Mini o Ace 5 Mini: finalmente ci sarà un top di gamma compatto

Quasi ogni volta che è in arrivo un nuovo top di gamma di OnePlus si riaccende la speranza di vedere un top di gamma compatto ma puntualmente restiamo con l’amaro in bocca. Forse il 2025 sarà l’anno buono: OnePlus 13 Mini (o Ace 5 Mini) potrebbe fare capolino nel corso dei prossimi mesi, con specifiche al top.

OnePlus 13 Mini o Ace 5 Mini: ancora una volta si riaccende la speranza di vedere un flagship compatto, grazie ad un leak

OP 13 – Crediti: OnePlus

Partiamo subito col chiarire un punto: ormai i flagship compatti (nel vero senso della parola) non esistono più e probabilmente mai esisteranno più. L’ultimo modello della categoria è Zenfone 10, dotato di uno schermo da 5,92″: oggigiorno parlare di telefono compatti equivale ad accettare il compromesso che saremo sempre sopra i 6″, ma ovviamente con una scocca dalle dimensioni contenute. L’esempio più lampante è il recente vivo X200 Pro Mini, con i suoi 6,31″; le indiscrezioni parlano anche del futuro OPPO Find X8 Mini e anche in questo caso ci sarebbe un pannello da 6,3″. Ora è la volta della compagnia di Pete Lau: secondo il noto insider Digital Chat Station ci sarà un OnePlus Mini, con un display flat da 6,31″ 1.5K, mosso dallo Snapdragon 8 Elite.

Un vero e proprio flagship in formato compatto (nel senso “moderno” del termine), visti i 6,82″ di OnePlus 13. Purtroppo non è chiara la serie a cui apparterrà questo modello inedito: potrebbe essere OnePlus 13 Mini oppure Ace 5 Mini, visto che i fratelli maggiori della nuova gamma Ace dovrebbero debuttare in Cina entro fine anno. In un altro post su Weibo (il Twitter cinese), lo stesso insider sostiene che ci sarà un dispositivo Ace più piccolo, in arrivo nel corso del secondo trimestre del 2025.

Per quanto riguarda il mercato asiatico, quindi, possiamo aspettarci un possibile (ma ancora presunto) OnePlus Ace 5 Mini; visti i precedenti (Ace 3 è arrivato da noi come 12R), anche questo modello compatto potrebbe fare capolino alle nostre latitudini come parte della serie principale, magari come OnePlus 13 Mini o 13R Mini (ma ovviamente questa è solo un’ipotesi).

