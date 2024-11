La Nonna AI è qui per proteggervi: risponde ai truffatori e li fa impazzire

Quante volte vi siete ritrovati a rispondere a chiamate spam o scam che non fanno altro che farvi perdere tempo nel tentativo (a volte anche comico) di truffarvi? Un operatore telefonico britannico ha deciso di utilizzare la tecnologia più avanzata disponibile al momento per mettere fine a questo problema. O2, infatti, ha presentato in questi giorni una nuova aggiunta al suo team: si chiama Daisy ed è una nonnina creata con l’intelligenza artificiale che ha il compito di sventare le truffe.

Daisy è la Nonna AI di O2: il nuovo incubo dei truffatori

Crediti: O2

Daisy è una intelligenza artificiale che impersona una dolce nonna, il cui compito è quello di rispondere alle chiamate con tentativo di truffa per far perdere quanto più tempo possibile ai truffatori. O2 ha addestrato questa AI con la migliore tecnologia a disposizione e secondo l’operatore telefonico sarebbe “indistinguibile da una persona reale“, in grado di far credere ai truffatori di aver trovato la vittima perfetta mentre in realtà non farà altro che farli impazzire per mettere a segno il colpo, segnalando in contemporanea il tentativo di truffa alle autorità.

“Il nuovo membro del nostro team di prevenzione delle frodi, Daisy, sta ribaltando la situazione nei confronti dei truffatori, superandoli in astuzia al loro stesso gioco crudele, semplicemente tenendoli impegnati. Daisy è anche un promemoria del fatto che, indipendentemente da quanto possa essere persuasivo qualcuno dall’altra parte del telefono, non è sempre chi pensi che sia“, ha dichiarato Murray Mackenzie di Virgin Media O2.

O2 sembra quindi aver preso particolarmente a cuore la lotta alle truffe telefoniche, e fa piacere vedere che l’intelligenza artificiale può essere impiegata anche per la protezione delle persone.

