nubia Z70 Ultra è ufficiale in Cina ma ha già una data per l’Italia

Dopo Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme, REDMAGIC, ASUS e Honor, ora tocca anche a ZTE presentare il suo top di gamma di ultima generazione, o meglio adesso è il turno di nubia. La compagnia cinese ha lanciato ufficialmente nubia Z70 Ultra e ancora una volta a fatto centro: specifiche tecniche al top, un comparto fotografico da Camera Phone di alto profilo, un prezzo premium (a breve sarà disponibile anche in Italia). Ecco tutti i dettagli della novità di punta del brand, lanciata anche nella versione speciale dedicata a Van Gogh (ormai imprescindibile per la gamma top di nubia).

nubia Z70 Ultra: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo flagship

Design e display

In termini di design, nubia Z70 Ultra continua la tradizione dell’azienda: similmente a quanto visto con Z60 Ultra, abbiamo un’estetica che richiama quella di una vera e propria fotocamera, con il focus sul modulo presente nella parte superiore della cover posteriore (che occupa una porzione enorme). Il dispositivo presenta forme squadrate, ma con angoli arrotondati mentre frontalmente trova spazio un display di grandi dimensioni senza foro né notch; anche stavolta nubia ha implementato una selfie camera sotto lo schermo, per la prima volta a bordo di un pannello con risoluzione 1.5K. Insomma, il top di gamma è bello ed enorme e difficilmente passa inosservato. Altra aggiunta da Camera Phone, lungo il bordo troviamo un pulsante di scatto dorsale appositamente per migliorare l’esperienza di utilizzo come fotocamera (mezza pressione per mettere a fuoco e pressione intera per scattare).

Il display è un’unità AMOLED prodotta da BOE con dimensioni di 6,85″, refresh rate fino a 144 Hz ed una luminosità di picco di 2.000 nit. C’è un lettore d’impronte digitali, ma è ancora una soluzione ottica: ricordiamo che buona parte dei nuovi top di gamma adotta un sensore ad ultrasuoni, ma non è questo il caso.

Specifiche tecniche e fotocamera

Ovviamente le specifiche tecniche di nubia Z70 Ultra sono basate sullo Snapdragon 8 Elite: si tratta dell’ultimo chipset premium di Qualcomm, un SoC di fascia top con una potenza sopra le righe, i nuovi core proprietari Oryon e tantissima attenzione all’intelligenza artificiale. Lato memorie abbiamo fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0. La batteria migliora leggermente rispetto al predecessore, passando da 6.000 mAh a 6.150 mAh, ma sempre con ricarica rapida da 80W. Una delle grandi novità del telefono riguarda il software: c’è Android 15, sotto forma di Nebua AIOS. Nulla di trascendentale, ma una collezione di nuove funzionalità legate all’AI (come il nome lascia intendere) per il miglioramento dell’esperienza utente: trascrizione delle chiamate, traduzione, note, editing di immagini, comandi vocali e così via, tutto potenziato tramite AI.

La fotocamera di nubia Z70 Ultra è di alto livello, come ci si aspetterebbe da un Camera Phone: il sensore principale è il Sony IMX709 da 50 MP con stabilizzazione ottica e lunghezza focale di 35 mm. L’aggiunta rispetto al predecessore riguarda il passaggio dall’apertura fissa ad un’apertura variabile f/1.59-4.0 (qui trovate i sample foto dell’azienda). Il resto del comparto comprende un ultra-grandangolare con FOV 122° ed un teleobiettivo periscopico da 70 mm, con zoom ottico 2.7X. Come anticipato anche nella sezione precedente, il telefono adotta una selfie camera sotto lo schermo: il sensore è da 16 MP ma ci sono dei miglioramenti per quanto riguarda la porzione di display sopra la fotocamera; inoltre nubia ha implementato un nuovo algoritmo per migliorare ulteriormente gli autoscatti.

nubia Z70 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni di 164,3 x 77,1 x 8,6 mm per un peso di 228 grammi

certificazione IP68/IP69

display flat AMOLED BOE a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , 431 PPI, vetro protettivo proprietario, 100% DCI-P3, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit

BOE a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , 431 PPI, vetro protettivo proprietario, 100% DCI-P3, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore 3D

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.150 mAh con ricarica da 80W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 64 MP con IMX906 , apertura variabile f/1.59-4.0 , lunghezza focale di 35 mm, OIS, teleobiettivo a periscopio OV64B con zoom ottico 2.7X (f/2.5), ultra-grandangolare OV50D da 122° (f/2.0)

con , , lunghezza focale di 35 mm, OIS, OV64B con zoom ottico 2.7X (f/2.5), ultra-grandangolare OV50D da 122° (f/2.0) selfie camera sotto il display da 16 MP (f/2.0)

da (f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Tri-Band, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 2, sensore IR, comunicazione satellitare bidirezionale, pulsante dorsale per scatto fotocamera

Android 15 sotto forma di Nebula AIOS

Quanto costa nubia Z70 Ultra – Prezzo e uscita

Il top di gamma di ultima generazione nubia Z70 Ultra ha debuttato il Cina il 21 novembre, al prezzo di partenza di circa 605€ al cambio attuale. Oltre alla classica colorazione nera e quella crema è presente anche un’edizione speciale a tema Van Gogh (tipica della serie top di nubia), con una cover posteriore ispirata alla celebre Notte stellata. Di seguito trovate prezzi e configurazioni per la Cina.

12/256 GB – 4.599 CNY ( 605€ )

) 16/512 GB – 4.999 CNY ( 658€ )

) 16 GB/1 TB – 5.599 CNY ( 737€ )

) 24 GB/1 TB – 6.299 CNY ( 829€ )

) 16/512 GB – Starry Night Edition – 5.499 CNY ( 724€ )

) 16 GB/1 TB – Starry Night Edition – 5.999 CNY (790€)

Per quanto riguarda il lancio in Italia di nubia Z70 Ultra, la data di presentazione è fissata per il 26 novembre. Inoltre è già disponibile un’offerta lancio: effettuando il preordine si riceverà uno sconto di 50€, una custodia protettiva gratis e 6 mesi di protezione dello schermo. Trovate tutti i dettagli nello store di Nubia, insieme ad altre iniziative promozionali.

