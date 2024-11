nubia Z70 Ultra è spettacolare e c’è anche in versione Van Gogh

Il lancio di nubia Z70 Ultra si avvicina sempre di più: a pochi giorni dalla presentazione, i nuovi teaser mostrano il design definitivo del flagship, le colorazioni disponibili e confermano la presenza di un’edizione particolarmente amata dagli appassionati.

Il look di nubia Z70 Ultra richiama quello del precedente Z60 Ultra: già dal design è possibile notare le velleità da Camera Phone. Il modulo fotografico è al centro dell’attenzione, con un layout elaborato ed uno stile generale che richiama quello delle macchine fotografiche (caratteristica tipica della serie). Il dispositivo sarà acquistabile in tre colorazioni: c’è il classico modello nero, uno più vivace color crema e infine la versione più amata, quella ispirata alla “Notte stellata” di Van Gogh. Questa non è la prima volta che nubia dedica un’edizione particolare al noto artista, anzi potremmo definirlo un must per la gamma top della compagnia.

Come sottolineato poco sopra, la fotocamera sarà al centro della scena: secondo quanto trapelato avremo un sensore principale da 50 MP con lunghezza focale di 35 mm ed un meccanismo con apertura variabile (f/1.59-4.0). Qui trovate anche i primi sample foto, per farvi un’idea delle capacità del telefono. Presente anche un teleobiettivo, probabilmente con zoom ottico 5X e digitale 10X.

Tra le altre caratteristiche ci saranno un ampio display da 6.85″ 1.5K con una luminosità massima di 2.000 nits e refresh rate fino a 144 Hz. Le cornici sono super ottimizzate ed è presente una fotocamera sotto lo schermo; ovviamente a muovere il tutto avremo lo Snapdragon 8 Elite, accompagnato da memorie RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. nubia Z70 Ultra dovrebbe avere una scocca impermeabile (IP68/IP69), mentre la data di presentazione in Cina è fissata per il 21 novembre; l’uscita Global non ha ancora una data precisa, ma è probabile che il flagship farà capolino entro fine anno.

