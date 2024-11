nubia Z70 Ultra avrà una fotocamera unica: ecco come scatta (Video)

ZTE e i suoi sub-brand non sono nuovi nel distinguersi dalla massa per l’utilizzo di tecnologia innovative, trend che vedremo reiterato anche a bordo di nubia Z70 Ultra. Manca una data ufficiale, ma ci aspettiamo che la sua presentazione sia dietro l’angolo assieme a quella di tutti i vari top di gamma cinesi di nuova generazione. E per non sfigurare dinnanzi a tale competizione, sfoggerà una feature mai vista su una fotocamera del genere.

Questo video rivela la tecnologia che vedremo nella fotocamera di nubia Z70 Ultra

Il video teaser è stato pubblicato su Weibo, e mostra quella che sarà la fotocamera principale di nubia Z70 Ultra, per la precisione il sensore principale che guiderà la sua realizzazione di foto e video. Non sappiamo ancora quale sarà, ma è stato confermato che sarà da 50 MP e che avrà una lunghezza focale di 35 mm.

Di per sé queste specifiche non ci dicono nulla di nuovo, ma quello che spicca è il meccanismo di apertura variabile, mai visto prima su una focale del genere. Per esempio, nubia Z60 Ultra aveva già un 50 MP da 35 mm ma con apertura fissa f/1.6, mentre in questo video vediamo in azione le sei lamelle, che chiudendosi e aprendosi davanti alla lente fanno sì che chi scatta possa regolare la profondità di campo.

Per avere un’anteprima di come scatterà questa configurazione, il presidente di ZTE Ni Fei ha pubblicato i primi sample fotografici scattati con Nubia Z70 Ultra. Possiamo vedere la differenza fra lo scattare con apertura f/1.6, ideale per immortalare soggetti e restituire un effetto bokeh pronunciato, e con f/4.0, indicato per fotografare scene panoramiche dove tutto sia messo a fuoco.

L’apertura variabile è già disponibile su smartphone come Xiaomi 14 Ultra e Huawei Pura 70 Ultra, in entrambi i casi di tipo f/1.6-4.0 ma su una focale da 23 mm. Non sappiamo di quanto varierà su nubia Z70 Ultra, dove però per la prima volta la vedremo agire su una focale da 35 mm il cui vantaggio è quella di offrire un’inquadratura più vicina a quella dello sguardo umano, con una prospettiva paragonabile a quella di uno zoom 1.5x. E non finisce qui, perché il flagship nubia potrà vantare anche uno schermo mai così futuristico.

