nubia Flip 2 nelle prime immagini: il pieghevole ha un look tutto nuovo

Lanciato a inizio anno, il primo pieghevole a conchiglia di nubia è stato lanciato in controtendenza rispetto ai rivali: non un top di gamma, bensì un modello di fascia media, dal prezzo accessibile. Il risultato è un dispositivo che convince (ecco la nostra recensione), soprattutto per la sua natura da pieghevole economico. Ora la casa cinese ha in serbo un nuovo modello: nubia Flip 2 è stato certificato dal TENAA e ci sono anche le prime immagini.

Non perdere le migliori offerte Black Friday IN DIRETTA: ecco la nostra selezione top!

nubia Flip 2 certificato dal TENAA: com’è fatto il nuovo pieghevole a conchiglia del brand cinese

nubia Flip – Crediti: nubia

Il prossimo nubia Flip 2 debutterà nel corso dei prossimi mesi, ma possiamo dargli uno sguardo in anteprima già da adesso grazie alla certificazione dell’ente cinese TENAA. Il telefono è comparso nel database di quest’ultimo con la sigla NX732J, più una serie di dettagli tecnici e le prima immagini. Il design generale ricalca quello del predecessore, con un corpo pieghevole a conchiglia, eppure abbiamo un look totalmente differente.

Crediti: TENAA Crediti: TENAA

Il primo flip phone del brand ha fatto capolino con un modulo fotografico circolare, contenente a sua volta un display rotondo. nubia Flip 2 cambia stile ed introduce una doppia fotocamera verticale, con flash LED ad anello; il tutto è affiancato da un ampio schermo esterno rettangolare, più ampio rispetto a quello del capitolo precedente. Il display posteriore è un’unità AMOLED da 3″ (682 x 422 pixel) mentre lato fotocamere ci sono sensori da 50 + 2 MP ed una selfie camera da 32 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica provvisoria, in base a quanto emerso dal TENAA.

nubia Flip 2 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 169,4 x 76 x 7,2 mm (aperto) con un peso di 193 grammi

Certificazione IP/

Display interno OLED da 6,85″ Full HD+ (2.970 x 1.188 pixel)

da (2.970 x 1.188 pixel) Display esterno OLED da 3″ HD (682 x 422 pixel)

da (682 x 422 pixel) Lettore d’impronte digitali laterale

SoC octa-core fino a 2,5 GHz

GPU /

6/8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di memoria non espandibile

di memoria non espandibile batteria da 4.225 mAh

supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

fotocamera da 50 + 2 MP con sensore per la profondità di campo

con sensore per la profondità di campo selfie camera da 32 MP

sistema operativo Android 5 con ZTE MyOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le