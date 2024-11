Nothing potrebbe sfidare Android e iOS con un sistema operativo

Carl Pei, fondatore di Nothing, rivela una delle possibili novità nel futuro del brand. Dopo la separazione da Oneplus, il dirigente ha dato vita ad un marchio proprio, basato su uno stile minimal che traspare dal design dei suoi prodotti, ma anche dall’interfaccia personalizzata. Quest’ultima è sembra basata su Android ma prossimamente potremmo assistere al lancio di un sistema operativo proprietario.

Nothing ha in mente un sistema operativo: lo rivela il fondatore

Crediti: Nothing

Il panorama mobile attuale è dominato da Android e iOS; a questi due grandi nomi si è aggiunto di recente HarmonyOS NEXT, sistema operativo realizzato da Huawei e limitato solo ai suoi telefono (in Cina e per ora solo in via sperimentale). Nel corso di un’intervista con i colleghi di TechCrunch, Carl Pei ha rivelato che Nothing potrebbe lanciare il suo sistema operativo e quindi eliminare la “dipendenza” da Android. Il discorso è ovviamente più complesso: il fondatore ha criticato il dominio di Apple e Google, situazione che ha portato l’azienda ha valutare la possibilità di creare qualcosa di proprio.

Il capo di Nothing sostiene che i progressi nel campo dell’AI hanno reso più facile realizzare un sistema operativo mobile, e quindi la compagnia potrebbe muoversi in questa direzione. Dedicarsi a fondo alla parte software ha i suoi vantaggi ma ovviamente il fine ultimo è la soddisfazione degli utenti, riporta il CEO. Durante l’intervista è stato chiesto se il brand è intenzionato a raccogliere fondi per sviluppare questo progetto, ma il dirigente ha preferito non rispondere.

