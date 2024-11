Nintendo Switch Lite non è mai stata cosi economica: solo 120€ con coupon AliExpress!

Il Singles Day è finalmente arrivato e ha portato con se una vagonata di offerte e promozioni che rallegreranno la vostra giornata. Vero mattatore del 11/11 è sicuramente AliExpress e i suoi coupon, che oggi vi permettono di portare a casa una Nintendo Switch Lite a prezzo davvero stracciato: poco più di 120€ per la console campione di incassi della compagnia nipponica.

Il Singles Day è più divertente con Nintendo Switch Lite a prezzo stracciato!

Crediti: Nintendo

Nintendo Switch Lite è una versione solo-portatile della console ibrida di Nintendo, che mette a disposizione tutte le funzionalità della sorella maggiore, ma senza joy-con e senza dock per il collegamento alla TV. Questa console, quindi, è perfetta per chi ama giocare ovunque, sia offline che in multiplayer con gli amici grazie alla compatibilità completa per tutti i giochi Nintendo Switch.

Per il Singles Day, il prezzo di Nintendo Switch Lite scende ad appena 122.83€, grazie alla combinazione di codice sconto e offerta lampo di AliExpress, che trovate qui sotto. La spedizione, come accade sempre più spesso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

