Narwal Freo X Ultra costa 200€ in meno con questo Coupon: è il robot aspirapolvere top in tutto!

L’aspirapolvere premium del momento è in offerta su Geekbuying a meno del prezzo del debutto: risparmia con questo nuovo codice sconto e porta a casa il nuovo Narwal Freo X Ultra, il tuo alleato per le pulizie smart. Potentissimo, completo e in promo con tanto di spedizione EU gratis!

Narwal Freo X Ultra torna in sconto su Geekbuying: il robot aspirapolvere premium a prezzo conveniente

Crediti: Narwal

Il robot aspirapolvere Narwal Freo X Ultra è un modello top in grado di regalare grandi soddisfazioni: tanta potenza di aspirazione per una pulizia più profonda (fino a 8.200 PA), una spazzola Zero-Grovigli (l’ideale contro peli e capelli) ed una pratica stazione All-in-one per ricarica e auto-pulizia. Il robottino è autonomo in tutto: spazza, lava e quanto ha finito torna alla sua base per lo svuotamento la pulizia. La tecnologia DirtSense consente un’igiene profonda grazie al sistema di rilevamento avanzato dello sporco, mentre la navigazione con triplo laser garantisce la massima precisione negli spostamenti, nella mappatura degli ambienti e nel riconoscimento degli ostacoli.

Crediti: Narwal

Il prezzo di Narwal Freo X Ultra scende a 599€ su Geekbuying: per risparmiare basta utilizzare il codice sconto “BFFZRM3“. Inoltre è presente la spedizione rapida (e gratuita) direttamente dai magazzini europei dello store! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

