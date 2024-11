N-ONE NPad Mini è il tablet low budget del Singles Day, a soli 69€

Il tablet economico da compare al Singles Day 11.11 è N-ONE NPad Mini, in offerta su Banggood con coupon e spedizione gratis direttamente dall’Europa. Un dispositivo low budget perfetto da portare in giro e da usare comodamente a letto o sul divano, proposto ad un prezzo stracciato.

Singles Day 11.11 Banggood: N-ONE NPad Mini è il tablet tra comprare adesso, in offerta a soli 69€

Crediti: N-One

Con l’offerta di Banggood, il tablet N-ONE NPad Mini scende a soli 69€: il terminale è in offerta lampo per il Singles Day 11.11 ma è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con il coupon “BGRNDNONP4“. Insomma, un prezzo super invitante per un dispositivo budget da utilizzare a più non posso e in grado di dare varie soddisfazioni. Per prima cosa si tratta di un modello con Android 14, e grazie al formato compatto può essere trasportato senza alcun ingombro.

Crediti: N-One

Il tablet presenta infatti uno schermo HD da 8″ di diagonale mentre tra le altre caratteristiche troviamo un chipset octa-core Allwinner A523, 4/64 GB di memorie, il Wi-Fi Dual Band e due fotocamere da 5 MP (anteriore e retro). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. Per tutte le offerte di Banggood in occasione del Singles Day, ecco la pagina dedicata!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le