Lo smartphone rollable Motorola potrebbe avere un lettore d’impronte mai visto prima

In queste ultime ore è saltato fuori un nuovo brevetto di Motorola che potrebbe avvicinare l’arrivo del suo smartphone rollable. Il prodotto, basato su un display arrotolabile, in questo caso mostrerebbe anche un particolare sistema di sblocco tramite impronte digitali che, grazie alle sue caratteristiche, risulterebbe unico nel suo genere.

Motorola pensa ad uno smartphone rollable con lettore d’impronte a tutto schermo

Si parla ormai da tempo del concept di smartphone arrotolabile di Motorola. Questo dispositivo è stato mostrato per la prima volta al MWC 2023 ed ora sembra che l’azienda stia lavorando ulteriormente al progetto, integrando nuove caratteristiche esclusive. L’idea questa volta sembra chiara: dotare il display rollable di più sensori per lo sblocco con le impronte digitali. A confermare le intenzioni dell’azienda ecco un nuovo brevetto depositato presso l’ufficio dedicato degli Stati Uniti (USPTO).

Il progetto è intitolato “Managing consistent fingerprint-on-display (fod) location on a rollable device having multiple fod sensors” ed è elencato con il numero “12135587B1”. Ciò che distingue questo nuovo concept da quello visto a Barcellona, è il suo avanzato sistema di autenticazione tramite impronte digitali. A differenza degli smartphone tradizionali che limitano i sensori per le impronte a un’area specifica, questo Motorola ne integrerebbe diversi lungo l’intera superficie del display. Ciò consentirebbe agli utenti di sbloccare il dispositivo da qualsiasi punto dello schermo, offrendo un’esperienza più intuitiva e comoda.

Per il resto, tutto sembra simile a quanto visto con il primo prototipo: anche questo rollable potrebbe infatti estendere il suo schermo da 5 a 6,5 pollici con un doppio tap. Sebbene il brevetto di Motorola fornisca degli spunti interessanti per il futuro, non è garantito che tale tecnologia troverà spazio a breve sul mercato smartphone.

