Le migliori retro-console da comprare al Black Friday 2024

Finalmente è arrivato il tanto atteso Black Friday 2024 e gli store online sono inondati di nuove offerte e codici sconti per risparmiare praticamente su qualsiasi prodotto. Tra questi, ovviamente, non mancano le retro-console che nel corso degli ultimi mesi hanno guadagnato una grandissima popolarità tra gli utenti che non vedevano l’ora di poter rivivere le emozioni legate ai grandi giochi del passato.

Scopri le migliori retro-console in offerta per il Black Friday 2024

Crediti: PowKiddy

Le retro-console sono tra i gadget tech più apprezzati del momento, ma la grande abbondanza di dispositivi potrebbe rendere la scelta piuttosto difficile per chi non è particolarmente avvezzo alla tecnologia. Per questo motivo abbiamo creato una guida all’acquisto con le migliori offerte disponibili su tutti i siti web, tra cui ovviamente anche Amazon. Scegliete quella che più vi piace e godetevi i vostri giochi preferiti che hanno caratterizzato la vostra infanzia!

BuLuHAHA RG40XXV Retro Game Console - schermo IPS da 4,0 pollici Sistema Linux Scheda TF da 64G, Console di Giochi Portatile RG40XX V Supporto HDMI Uscita... 128,74€ Compra Ora Amazon.it BuLuHAHA Miyo Mini Plus Retro Game Console, 128G Linux System Cortex-A7 1.2GHz Console di Giochi Portatile Retro 3.5" IPS, Console portatile Miyo Mini Plus+ 112,49€ Compra Ora Amazon.it BuLuHAHA Miyo Mini V4 Retro Game Console 64G, Console di Giochi Portatile Sistema Open Source Linux, 2000 mAH 2.8" IPS Miyo Mini Console Giochi con Custodia 93,74€ Compra Ora Amazon.it Whatsko Miyoo Mini Plus Game Console, Miyoo Mini+ Retro Console 64GB e WiFi Support.Cortex-A7 Linux System 3.5 pollici IPS Screen 3000mAh Pocket Console... 116,24€ Compra Ora Amazon.it BuLuHAHA RG35XX H Retro Game Console di Giochi Portatile, sistema Linux ARM Cortex-A53 1.5GHz 64G Console Retro 3.5", Console Portatile supporta HDMI TV... 108,74€ Compra Ora Amazon.it Whatsko RG353V/S Console di Gioco Portatile,Retro Console Sistema Linux RK3566 Quad-Core 1.8GHz,Schermo IPS 3.5 Pollici 3200mAh,Supporto 5G WiFi 4.2... 176,93€ Compra Ora Amazon.it Whatsko RG351V Console Giochi Portatile,Sistema Open Source,Built-in WiFi Sparring Online 64G TF Card 2500+ Giochi,3,5 pollici IPS Retro Games Console(Grigio) 124,68€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/11/2024 15:08

