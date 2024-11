I migliori prodotti Smart Home da comprare al Black Friday 2024

Il fine settimana del Black Friday 2024 è finalmente arrivato, con tantissime offerte e una miriade di categorie di prodotti differenti. Gli sconti del venerdì nero non riguardano soltanto abbigliamento e simili, ma anche i dispositivi tech sono al centro dell’attenzione. Smartphone, notebook e non solo: tra i protagonisti del Black Friday ci sono anche i migliori prodotti Smart Home, con prezzi imbattibili. Ma affrettatevi perché gli sconti termineranno il 2 dicembre, in occasione del Cyber Monday!

Smart Home: scopri quali sono i migliori prodotti da comprare con le offerte del Black Friday

Crediti: Canva

Il periodo promozionale del Black Friday è il momento perfetto per pensare ai regali di Natale (gli sconti di questi giorni sono decisamente ghiotti) ma è anche l’occasione adatta per arricchire la propria casa smart. Ormai la domotica è diventata alla portata di tutti e sempre più utenti scelgono di arricchire la propria abitazione con prodotti tech, il cui scopo è quello di migliorare la qualità della vita (offrendo un supporto nelle pulizie oppure aumentando la sicurezza). Andiamo a scoprire quali sono i migliori prodotti Smart Home da comprare in occasione del Black Friday 2024!

Reolink Altas PT Ultra

Crediti: Reolink

La nostra guida dedicata ai migliori prodotti Smart Home del Black Friday 2024 non può che partire da uno degli aspetti più importanti per gli utenti (che abbiamo anche citato poco sopra). Avere una casa intelligente significa tante cose ma sicuramente il punto di partenza non può che essere la sicurezza: tra i prodotti dedicati alla domotica, le telecamere di sorveglianza sono sicuramente tra i più quotati, sia per quanto riguarda soluzioni da interno che da esterno. Avere una casa smart è appagante, ma sentirsi al sicuro è fondamentale per sentirsi davvero a casa. Per questo motivo il Black Friday rappresenta il momento perfetto per pensare alla sicurezza della propria Smart Home, specialmente grazie alle offerte sui prodotti Reolink, con sconti anche fino al 46%.

In questa guida vi segnaliamo la promo dedicata a Reolink Altas PT Ultra, una telecamera di sicurezza di ultima generazione pensata per la protezione degli ambienti esterni ed accompagnata da un pratico pannello solare. Il prezzo scende a 179,9€ invece di 249,9€, in occasione del Black Friday: inoltre è possibile riscattare un coupon di 10€ direttamente nella pagina del prodotto; basta spuntare la voce “Applica Coupon 10€” presente subito sotto il prezzo e troverete lo sconto applicato al momento del checkout.

Questa telecamera di sorveglianza offre tre caratteristiche top che la rendono imperdibile: il primo aspetto importante riguarda la risoluzione, fondamentale per un dispositivo dedicato alla sicurezza. Reolink Altas PT Ultra è in grado di effettuare riprese in 4K (con un sensore da 8 MP) e ciò si traduce in immagini chiare e cristalline. Un altro punto di forza è la sua autonomia: a bordo troviamo una capiente batteria da 20.000 mAh, il doppio rispetto ad alcuni rivali. La telecamera è in grado di funzionare fino a 500 giorni in standby e può fornire fino a 12 ore di registrazione continua al giorno, per 8 giorni (con una singola carica). Inoltre gli utenti possono personalizzare vari aspetti in tutta comodità, grazie all’app mobile e al client desktop. L’ultimo aspetto importan riguarda la tecnologia ColorX, leader del settore: grazie a questa è possibile registrare scene notturne in modo chiaro. Come? Sfruttando un obiettivo con apertura da f/1.0 ed un sensore da 1/1,8”, in modo da catturare più luce fino a 4 volte rispetto alle normali fotocamere con sensori IR.

Narwal Freo X Ultra

Crediti: Narwal

Oltre ai dispositivi legati alla sicurezza c’è anche un’altra categoria di prodotti fondamentali per l’utente che mira ad una casa tecnologica. Ormai avere un alleato nelle pulizie è diventato fondamentale, ma soprattutto è possibile portarsi a casa prodotti di punta a prezzi convenienti. Come nel caso di Narwal Freo X Ultra, robot aspirapolvere dotato di caratteristiche top, disponibile con uno sconto di oltre 700€ su Geekmall: il dispositivo è in offerta lampo ma grazie al codice “500GKMBF30” il prezzo finale sarà di soli 569€, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Si tratta di un modello come pochi, specialmente se proposto a questa cifra (e con degli omaggi, ossia 6 moci di ricambio e 3 sacchetti per lo sporco).

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Freo X Ultra ha una potenza di aspirazione di ben 8.200 PA: è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, per un’igiene profonda (anche sui tappeti). Inoltre è dotato di una pratica spazzola anti-grovigli, che evita problemi con peli di animali e capelli: l’ideale se avete uno o più amici a quattro zampe come compagni di vita! Poco sopra abbiamo parlato dei tappeti e c’è un motivo preciso: il sollevamento automatico dei mop (fino a 12 mm) evita di bagnare tappeti e moquette, ma al contempo l’alta potenza di aspirazione pulisce a fondo e senza residui. Ovviamente parliamo di un modello premium e infatti arriva con una pratica stazione di ricarica e svuotamento, con tanto di funzione di lavaggio dei moci (c’è anche l’asciugatura tramite aria calda a 40°C).

Ring Intercom di Amazon

Crediti: Amazon

Ring Intecom di Amazon è sicuramente uno dei gadget più apprezzati dagli utenti amanti della domotica ed è presto detto: il tuo citofono diventa smart, con apertura a distanza, audio bidirezionale, un sistema di accesso per ospiti e non solo. Inoltre si tratta di un dispositivo facile da installare, compatibile con Alexa per sfruttare anche i comandi vocali: un must have per la tua casa intelligente, a soli 37€ in occasione della promo Black Friday!

Le altre offerte imperdibili del Black Friday | Smart Home

