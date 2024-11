Anche Microsoft ha il suo mini PC, ma Windows 11 questa volta è nel cloud

In occasione dell’evento Ignite 2024, Microsoft ha presentato ufficialmente il suo primo mini PC dedicato interamente al mondo business. Il dispositivo, che prende il nome di Windows 365 Link, è estremamente sottile e per niente potente. Perché? Il segreto sta nel sistema operativo: la versione di Windows 11 che viene eseguito su questo mini PC, infatti, gira completamente nel cloud.

Windows 365 Link: tutto quello che c’è da sapere sul mini PC di Microsoft

Crediti: Microsoft

Windows 365 Link è un dispositivo compatto, leggero e senza ventole, a cui è possibile collegare periferiche esterne tramite il ricco pannello I/O. Al momento non si conoscono i componenti interni del mini PC, anche perché non sono per nulla importanti: Link infatti è dedicato interamente al servizio Windows 365 che permette di avere una copia di Windows 11 installata nel cloud a cui è possibile accedere tramite qualsiasi dispositivo (tra cui l’app ufficiale per iOS e Android).

Questo approccio permette di avere un’esperienza d’uso sempre fluida (a patto che la connessione ad internet sia stabile) e priva di limitazioni di tipo hardware quali potrebbero essere una CPU troppo lenta o una GPU non in grado di eseguire applicazioni 3D più pesanti. Link mette a disposizione due porte USB-A 3.2 e una porta USB-C 3.2, a cui vengono affiancate le uscite HDMI e DisplayPort, oltre al connettore Ethernet RJ45. Per la connettività wireless, invece, abbiamo a disposizione Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, con i quali è possibile collegare anche accessori senza fili.

Windows 365 Link è disponibile da oggi in una preview limitata, mentre sarà disponibile in diversi paesi del mondo a partire dal mese di aprile 2025 al prezzo di 349$.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le