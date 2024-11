Microsoft Outlook è tutto nuovo grazie ai temi generati con l’AI di Copilot

L’intelligenza artificiale negli strumenti professionali spesso viene utilizzata per semplificare il lavoro oppure renderlo più veloce, ma Microsoft ha deciso di impiegare Copilot anche per rendere tutto visivamente più bello. Arrivano in questi giorni in Outlook, infatti, i nuovi “Themes by Copilot“: nuovi temi ed interfacce grafiche realizzate interamente con l’AI seguendo la descrizione fornita dagli utenti.

In Outlook, la celebre app di posta elettronica realizzata da Microsoft, è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale generativa di Copilot per creare nuovi temi che possano riflettere lo stile personale dell’utente e le sue preferenze. Questa funzione, che prende il nome di “Themes by Copilot“, è disponibile a partire dalla prima settimana di novembre 2024 per tutti gli abbonati Copilot Pro, in tutte le versione dell’app di posta (Web, Windows, Mac, iOS e Android).

Per creare un nuovo tema basterà semplicemente fornire a Copilot la descrizione di come dovrebbe essere l’interfaccia grafica dell’app e l’intelligenza artificiale generativa si occuperà di creare nuovi sfondi ed elementi che possano essere compatibili con la visione dell’utente. Abilitando i servizi di posizionamento, inoltre, si potrà utilizzare anche il tema “My Location” che offrirà immagini ispirate alla propria posizione che si aggiorneranno dinamicamente in base al meteo.

