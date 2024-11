Lavoro noioso e ripetitivo? Lascialo fare all’AI con Copilot Actions

In occasione dell’evento Ignite 2024, Microsoft ha presentato ufficialmente i suoi agenti AI che verranno integrati nelle app e nei servizi tramite l’intelligenza artificiale di Copilot. La nuova funzione Copilot Actions, infatti, permette di automatizzare le azioni eseguite all’interno dei prodotti della suite Microsoft 365, rendendo anche i lavori più noiosi e ripetitivi semplici da eseguire.

Gli agenti AI di Microsoft si chiamano Copilot Actions e possono semplificarti il lavoro

Crediti: Microsoft

Grazie ai nuovi Copilot Actions, disponibili in private beta a partire da oggi, gli utenti Microsoft 365 possono automatizzare i lavori ripetiti, facendoli eseguire all’intelligenza artificiale. Potranno essere automatizzati, per esempio, la generazione di riepiloghi e sommari per le riunioni, la creazione dei rapporti settimanali o addirittura la preparazione per le nuove riunioni. L’utilizzo di Copilot Actions, infatti, prevede un approccio “imposta e dimentica“, con l’AI che eseguirà le indicazioni dell’utente ad ogni nuove iterazione.

L’azienda di Redmond ha anche annunciato una serie di migliorie per Microsoft 365 Copilot: in PowerPoint, per esempio, gli utenti potranno tradurre le presentazioni in 40 lingue diverse ed utilizzare il Narrative Builder per creare delle nuove bozze. In Excel, invece, l’AI suggerirà quale template utilizzare, con intestazioni, formule e grafiche adatte ai contenuti.

Per Microsoft, quindi, è ufficialmente iniziata l’era degli Agenti AI, anche se i Copilot Actions sono abbastanza “limitati” rispetto alle versioni che sembra essere intenzionate a proporre OpenAI e Google.

