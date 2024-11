Matter si aggiorna alla versione 1.4: arriva il supporto per router e pannelli solari

Da due anni il nuovo protocollo Matter sta cercando di unificare le connessioni domotiche sotto un unico standard e grazie ad un nuovo aggiornamento molto presto sarà possibile sfruttare l’interoperabilità anche con altri dispositivi. La versione 1.4, rilasciata ufficialmente in questi giorni, aggiunge infatti il supporto per nuovi smart device destinati alla casa intelligente, come i router Wi-Fi, le pompe di calore e i pannelli solari.

Lo standard unificato Matter continua a crescere e supporta nuovi dispositivi

La CSA (Connectivity Standards Alliance) ha ufficializzato in questi giorni le specifiche di Matter 1.4: la nuova versione dello standard che mira ad unificare e rendere interoperabile la domotica e i dispositivi smart. Tra le novità principali troviamo quella che viene definita “enhanced multi-admin”, ovvero la possibilità di sfruttare i dispositivi in più ecosistemi contemporaneamente, risolvendo uno delle grandi critiche mosse in origine a questo protocollo.

Questa nuova versione, inoltre, aggiunge il supporto ufficiale anche per nuovi dispositivi come i router Wi-Fi, i condizionatori a pompa di calore, le power station domestiche e i pannelli solari, tutti con una gestione avanzata per il monitoraggio elettrico. L’adozione della versione 1.4, però, potrebbe non essere velocissima: in passato, infatti, abbiamo visto upgrade piuttosto lenti da parte delle grandi aziende tech e per il momento solo Amazon ha annunciato alla stampa che supporterà questa nuova versione a partire dall’inizio del 2025 per i dispositivi Echo e Eero.

Per scoprire tutti i dispositivi compatibili con Matter, vi lasciamo al nostro approfondimento dedicato.

