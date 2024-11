Mac Black Week Unieuro: prezzo stracciato su Mac Mini e MacBook Air con M2!

Tra pochi giorni arriveranno sul mercato i nuovi Mac con chip M4, ma per chi si accontenta dei modelli precedenti oggi arriva un’occasione di risparmio da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Con la Mac Black Week di Unieuro, infatti, è possibile acquistare i Mac con chip M2 di Apple ad un prezzo incredibilmente basso: un’occasione più unica che rara per fare un sostanzioso upgrade del proprio arsenale tecnologico.

Mac Mini e MacBook Air a prezzo bomba da Unieuro: si parte da soli 499€

Crediti: Unieuro

Con la Mac Black Week di Unieuro oggi arrivano in sconto i MacBook Air da 13″ e il Mac mini, entrambi con chip M2: due dei dispositivi Apple più apprezzati degli ultimi anni, sia per qualità che per prestazioni. Entrambe le versione in offerta offrono 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD, mentre a partire dal mese di aprile anche questi PC saranno compatibili con Apple Intelligence.

MacBook Air 13″ M2 (8/256 GB) – 899€

Mac mini M2 (8/256 GB) – 499€

Per tutte le informazioni su questa nuova promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale di Unieuro, dove troverete anche tutti i prodotti in offerta e le altre promozioni della celebre catena di elettronica.

