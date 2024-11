iQOO 13 sarà anche Global e manca poco all’uscita

A distanza di pochissimo dal lancio in Cina, iQOO 13 si presenta come il secondo smartphone con Snapdragon 8 Elite a debuttare sul mercato Global. Il primato spetta a Realme GT 7 Pro, in arrivo a fine novembre, ma il rivale della costola di vivo non sarà da meno dato che farà capolino pochi giorni dopo.

iQOO 13 Global: ufficiale la data di presentazione

Crediti: iQOO

La data di presentazione di iQOO 13 in versione Global è fissata per il 3 dicembre; al momento il lancio avverrà per il mercato indiano e non è dato di sapere se il top di gamma sarà acquistabile anche alle nostre latitudini (ma è da escludere, visti i precedenti). Similmente ai flagship di ultima generazione, anche il modello targato iQOO è mosso dallo Snapdragon 8 Elite; il design è particolarmente stiloso, con una luce LED RGB (chiamata Halo Monster) che circonda il modulo fotografico. Il resto delle specifiche è di alto profilo (c’è anche il lettore d’impronte ad ultrasuoni): di seguito trovate la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli. Molto probabilmente le specifiche del modello Global resteranno invariate.

iQOO 13 – Scheda tecnica

Crediti: iQOO

dimensioni di 163,37 x 76,71 x 7,99/8,13 mm per un peso di 207/213 grammi

certificazione IP68/IP69

display flat OLED 8T LTPO BOE Q10 a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a 144 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit

BOE Q10 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a , 510 PPI, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.150 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.88-2.0-1.85) con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo

(f/1.88-2.0-1.85) con OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, co-processore Q2 per gaming

per gaming Android 15 sotto forma di OriginOS 5

