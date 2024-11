Problemi per iPhone 17 Slim e Samsung S25 Slim: saranno davvero così sottili?

C’è chi lo chiama iPhone 17 Slim, chi dice che prenderà il nome di iPhone Air: nomi a parte, non accennano a fermarsi i leak sul lancio di un melafonino che punti tutto sul suo essere molto sottile. Concetto che verrà ripreso da un altro diretto competitor, Samsung Galaxy S25 Slim, che la rivale sud-coreana starebbe preparando per non farsi trovare impreparata dalla concorrenza. Nonostante gli sforzi, però, entrambe le compagnie avrebbero incontrato limiti tecnici che potrebbero tradursi in smartphone non poi così compatti come si sarebbe voluto.

iPhone 17 Slim e Samsung Galaxy S25 Slim, i leak alimentano i dubbi sullo spessore

Il motivo di un nome come iPhone Air sarebbe da ricercare proprio nel suo form factor leggero come l’aria, con uno spessore che finora si era vociferato sarebbe stato da record. Rispetto a quello di Apple, sul presunto Samsung Galaxy S25 Slim esistono meno informazioni dettagliate, pertanto non è dato sapere ancora quanto sarebbe effettivamente spesso, considerando che attualmente il più sottile è Samsung Galaxy S24 con i suoi 7,6 mm.

In ambedue i casi, le compagnie avrebbero riscontrato problemi di natura hardware nel cercare di realizzare smartphone sottili ma che al contempo mantengano le caratteristiche di un prodotto moderno. I due limiti principali sono scheda madre e batteria, componenti altamente complessi da miniaturizzare più di quanto già avvenga con i telefoni attuali. Per questo, Apple avrebbe tentato di implementare nuovi materiali per le sue batterie ma senza riuscirci, mentre sarebbe riuscita a ingegnerizzare schede madri ad hoc, seppur i costi di produzione più alti sarebbero una sfida da affrontare prima della sua commercializzazione.

Ma il vero problema è che queste sfide starebbero comportando un iPhone 17 Slim il cui spessore non sarebbe più quello finora rumoreggiato. Adesso si parla di una scocca spessa attorno ai 6 mm, non da record ma comunque inferiore ai 7,8 mm di iPhone 16 e 16 Plus. Samsung Galaxy S25 Slim starebbe fronteggiando le stesse problematiche, con rallentamenti dei fornitori per la costruzione delle nuove batterie e schede madri più sottili: quello sud-coreano avrebbe però un grosso vantaggio, cioè la fotocamera “ultra”.

