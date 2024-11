Un iPhone esplode mentre è in carica: notte di paura, ma Apple indaga

Uno smartphone potrebbe trasformarsi in un pericolo da un momento all’altro, soprattutto in determinate condizioni. Fortunatamente sono pochissimi i casi in cui accadono eventi spiacevoli, come questa volta: una donna in Cina si sarebbe ritrovata con il suo iPhone 14 Pro Max in fiamme alle prime luci del mattino.

iPhone 14 Pro Max carbonizzato in pochi secondi: l’esplosione ha avuto luogo durante la ricarica notturna

Crediti: news.mydrivers.com

Più volte sono arrivate notizie riguardo a smartphone che improvvisamente hanno preso fuoco ma in questo caso, a giudicare dalle immagini, poteva essere una tragedia. Erano le 6:30 del mattino in Cina, quando una donna è rimasta gravemente ustionata in seguito all’esplosione improvvisa del suo iPhone 14 Pro Max. Secondo quanto si apprende, mentre dormiva avrebbe toccato per puro caso il suo telefono che era in carica vicino al suo letto, accorgendosi inevitabilmente della situazione.

Lo smartphone era in fiamme e c’era del fumo in stanza. Risultato? La donna ha riportato ustioni molto dolorose e nel frattempo le lenzuola erano andate a fuoco. A primo impatto, pare che tutto sia scaturito da un malfunzionamento legato alla batteria che, una volta esplosa, avrebbe generato l’incendio. A fomentare il tutto sarebbe stata la vicinanza del dispositivo al letto della vittima dell’incidente, con la biancheria che avrebbe dunque alimentato il processo di combustione.

Crediti: news.mydrivers.com

Apple, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha dichiarato di dover prendere in custodia lo smartphone (o quel che ne rimane) per procedere a delle analisi approfondite e indagare su potenziali rischi futuri. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro se la batteria del telefono fosse una batteria originale o se il telefono avesse subito riparazioni precedenti che avrebbero potuto comprometterne l’integrità. Come al solito ricordiamo che eventi di questa portata sono piuttosto rari e isolati. Quindi potete dormire sonni tranquilli con il vostro fidato smartphone.

