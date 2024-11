Quando esce Huawei Pura 80 e quale sarà la novità più importante

Le indiscrezioni più recenti sono tutte per la serie Huawei Mate 70, in arrivo a novembre: ci sono dettagli sulle specifiche e il design e ovviamente siamo curiosi di conoscere le caratteristiche complete dei nuovi modelli di punta. Tuttavia ecco spuntare, timidamente, i primi dettagli su Huawei Pura 80: ecco quando dovrebbe arrivare la prossima gamma e quale sarà la principale novità.

Quando arriva la gamma Huawei Pura 80: primi dettagli sulla prossima serie top del colosso cinese

Pura 70 Ultra – Crediti: Huawei

Per i meno esperti, ricordiamo che dalla scorsa generazione Huawei ha sostituito la serie P con la famiglia Pura: un cambio di nome e di stile che è arrivato dopo ben 12 anni e che vede un restyle completo della gamma. Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ e 70 Ultra sono stati lanciati in Cina ad aprile mentre in Italia sono arrivati a maggio (solo in tre, manca all’appello il modello Pro+). La nuova generazione dovrebbe arrivare nel corso del secondo trimestre del 2025, quindi tra aprile e giugno; probabilmente ci saranno nuovamente 4 smartphone, ossia Huawei Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ e 80 Ultra.

La caratteristica principale dell’attuale generazione è stata il comparto fotografico, capeggiato da un sensore da 50 MP con apertura variabile f/1.4-4.0 (nel caso del modello Ultra si tratta di una soluzione da 1″ f/1.6-4.0 con meccanismo retrattile). La serie Huawei Pura 80 dovrebbe andare a migliorare il teleobiettivo periscopico mentre il sensore principale sarebbe il nuovo OmniVision OV50X da 1″ con tecnologia LOFIC (velocizza la messa a fuoco automatica e migliora gli scatti alle prese con scene ad alta luminosità). Non ci sono indizi su come verrà potenziato il telemacro: possiamo aspettarci uno zoom ottico maggiorato (rispetto a 5X/3.5X della gamma Pura 70) e magari anche un aggiornamento per quello digitale (oltre i 100X).

