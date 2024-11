Huawei Mate 70: svelate tante specifiche, sappiamo quasi tutto

La serie Huawei Mate 70 si sta avvicinando: anche se manca una data ufficiale, l’impressione è che la presentazione possa avvenire nuovamente in maniera improvvisa, come per Mate 60. L’azienda cinese ci ha abituati a lanci improvvisi per il mercato cinese, anche perché della nuova famiglia high-end sappiamo già tantissimo grazie ai numerosi leak che continuano ad apparire in rete.

Tutti gli ultimi leak sulla scheda tecnica della serie Huawei Mate 70

Partiamo dallo schermo, che su Huawei Mate 70 sarebbe composto da un pannello quad-curved dotato di vetro protettivo Kunlun di nuova generazione con rivestimento in basalto per migliorarne la resistenza a graffi e cadute. Sarebbe un display da 6,88″ 1.5K con tecnologia LTPO 1-120 Hz, e sarebbe il primo di Huawei ad avere la struttura OLED Tandem, a beneficio di qualità visiva, consumi e longevità.

Come la compagnia ci ha abituati, anche i modelli della serie Mate 70 avrebbero la tacca nello schermo, necessaria per ospitare il sistema adibito al riconoscimento facciale 3D. A proposito di sblocco biometrico, una grande novità sarebbe l’introduzione del primo sensore ID laterale a ultrasuoni, che a differenza di quelli ottici mappa un’immagine tridimensionale dettagliata del polpastrello, risultando più difficile da ingannare ed efficace nel riconoscere l’impronta anche con dita umide o sporche. Inoltre, Huawei l’avrebbe rivestito con un materiale anodizzato anti-corrosivo e per restituire una sensazione tattile più liscia.

Per la fotocamera, Huawei Mate 70 avrebbe una nuova configurazione basata su sensore principale da 50 MP e 1/1.3″, forse l’OV50H o l’OV50K40; oltre ad avere un meccanismo con lente ad apertura variabile, sarebbe il primo ad avere tecnologia LOFIC. Ad affiancarlo ci sarebbe un non ben specificato ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico 3.5x da 50 MP con sensore da 1/2.5″ e capacità macro.

Lato software è atteso ovviamente il nuovo HarmonyOS NEXT ma anche con il supporto alle app Android, nonostante tecnicamente il sistema operativo di Huawei non ne sarebbe capace. C’è poi batteria, che grazie alla struttura Silicon/Carbon sarebbe da circa 6.000 mAh, oltre che dotata di ricarica rapida e ricarica wireless. In tutto ciò, non dimentichiamoci che una grande novità di Huawei Mate 70 sarebbe il Kirin 9100.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le