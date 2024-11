Nuove immagini leak per Huawei Mate 70 Pro: il design unisce due generazioni

Il design della serie Huawei Mate 70 è stato mostrato da una presunta immagine leak tramite il social cinese Weibo. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione da prendere con cautela, ma non sembra poi così irreale immaginare il nuovo modello come una sorta di unione tra le due generazioni precedenti.

Huawei Mate 70 Pro svelato: ecco come potrebbe essere il design della nuova serie di flagship

Crediti: Weibo

In base a quanto si vede dal render, Huawei Mate 70 Pro avrebbe uno stile ibrido da Mate 50 Pro (il modulo fotografico circolare) e Mate 60 Pro (il display con tre fori per altrettante fotocamere frontali). Il triplo punch hole ospita, presumibilmente, anche il riconoscimento facciale 3D; inoltre il telefono presenterebbe uno schermo con micro curvature su quattro lati. Infine, all’interno del modulo fotografico sarebbe presente il bella vista il logo XMAGE (la tecnologia fotografica di Huawei).

Crediti: Huawei

L’immagine leak riguarderebbe uno dei modelli maggiori (Pro o Pro+) mentre arrivano altri dettagli per quanto riguarda Huawei Mate 70 standard. Il dispositivo dovrebbe montare una fotocamera con un sensore principale da 50 MP e con apertura variabile (f/1.4-4.0), accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 12 MP con zoom ottico 5X. Probabilmente ci sarà anche un ultra-grandangolare. Le altre indiscrezioni guardano in direzione di uno schermo piatto da 6,69″ 1.5K+, un lettore d’impronte digitali posizionato di lato, il supporto alla ricarica wireless, certificazione IP68/69. Per il chipset, proprio di recente sono spuntati i dettagli sulla configurazione del Kirin 9100.

