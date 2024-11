Spunta la prima foto di Huawei Mate 70 Pro, e c’è anche la data di lancio

Visto che si avvicina la data di presentazione di Huawei Mate 70, è inevitabile che le fughe di notizie si intensifichino. Dopo tante specifiche trapelate, adesso c’è anche una prima foto dal vivo che immortala quello che dovrebbe essere il prossimo top di gamma cinese. È un’immagine “provvisoria”, dato che non lo fotografa nella sua interezza, ma ci basta la parte frontale per capire che sarebbe proprio il nuovo capitolo della celebre famiglia Mate.

Huawei Mate 70 Pro è stato paparazzato in questa foto dal vivo, ecco quando arriverà

Chi si ricorda Huawei Mate 60 allora si ricorda che quello fu il primo e unico smartphone in circolazione ad avere un triplo punch-hole posto centralmente. Una soluzione decisamente atipica e per certi versi anti-estetica ma che poi viene camuffata dal software in quella che diventa una pillola tutta unita per nascondere quella che è la sensoristica necessaria per il riconoscimento facciale 3D.

Alché qualcuno potrebbe obiettare che quello in foto sia proprio Huawei Mate 60, ma una più attenta analisi mostra che lo schermo curvo del modello dell’anno scorso è stato sostituito da uno schermo piatto, posizionandosi nel trend attuale dove i bordi curvi stanno progressivamente scomparendo; inoltre, il tasto d’accensione visibile sul frame destro sembra avere dimensioni maggiori di quello di Mate 60, forse per ospitare un sensore d’impronte mai visto prima.

Purtroppo le foto non ci aiutano a capire come sarà fatta la sezione posteriore, dove ormai si gioca la quasi totalità della componente estetica degli smartphone moderni. Atteso per il 26 novembre, abbiamo comunque delle immagini del modulo fotografico di tutti i modelli della serie Huawei Mate 70, e una delle principali novità sarebbe il Kirin 9100.

