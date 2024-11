Honor Magic 7 RSR Porsche Design: leak svela specifiche al top per fotocamera e hardware

Honor Magic 7 RSR Porsche Design è uno degli smartphone più attesi del momento e a quanto pare l’azienda ci sta lavorando tanto proprio per non deludere le aspettative. Durante le ultime ore sul web sarebbero spuntati nuovi dettagli interessanti sulle specifiche legate alla sua fotocamera ma non sarebbe il solo dispositivo ad essere oggetto del leak in questione. Le voci infatti riguardano anche un altro prodotto, in questo caso appartenente alla serie GT, del quale sarebbero trapelati alcuni dettagli hardware.

Honor Magic 7 RSR avrà una fotocamera da 200 MP, il nuovo GT sarà ottimizzato per le performance

Crediti: Honor

Stando a quanto appreso in queste ore, Honor Magic 7 RSR Porsche Design avrà un modulo fotografico a forma esagonale dotato di un sensore principale da 50 MP con apertura variabile in grado di fornire scatti dettagliati e nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Qualità e potenza contraddistingueranno anche il teleobiettivo periscopico da 200 MP con uno zoom molto performante, mentre a completare l’esperienza ci sarà un sensore ultra-grandangolare presumibilmente da 50 MP, rispecchiando così la configurazione vista su Magic 7 Pro.

Passando alla serie GT, la fonte parla di un dispositivo di cui si sa ancora poco ma che dovrebbe essere, in base alle tempistiche, il successore di Honor 90 GT. Secondo le informazioni trapelate, il telefono punterà sulle performance: sarà dotato di un display piatto con risoluzione in 1,5K, di una batteria con ampia capacità e del processore Snapdragon 8 Gen 3, ormai ex top di gamma di Qualcomm. Dovrebbero arrivare nuove informazioni già nei prossimi giorni per scoprire qualche dettaglio in più.

