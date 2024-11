Honor Magic 7 Pro arriverà presto in Europa e il prezzo non vi piacerà

A distanza di circa un mese dal debutto in Cina, ecco spuntare qualche novità in merito all’uscita Global del prossimo top di gamma di Honor. Parliamo al singolare perché anche a questo giro la casa asiatica dovrebbe portare solo il modello maggiore Honor Magic 7 Pro, mentre il fratello minore resterebbe un’esclusiva cinese: ecco quando dovrebbe arrivare e il possibile prezzo di vendita alle nostre latitudini. Ma quest’ultimo non vi piacerà, siete avvisati.

Honor Magic 7 Pro, trapelano data di presentazione e prezzo in Europa: tutte le novità sul top di gamma Global

Crediti: Honor

Le ultime indiscrezioni arrivano da un insider veterano, solitamente affidabile: secondo quanto rivelato, Honor Magic 7 Pro arriverà in versione Global (e quindi in Europa e in Italia) il prossimo 27 gennaio. Il leaker allega anche un teaser poster inedito, che probabilmente verrà condiviso dai canali ufficiali di Honor nel corso delle prossime settimane. Intanto spunta anche una cifra: il prezzo di Honor Magic 7 Pro sarebbe di ben 1.399€, più salato rispetto ai 1.299€ al lancio di Magic 6 Pro. Conoscendo la compagnia cinese, sicuramente ci sarà un’offerta lancio: magari il top di gamma sarà proposto in promozione a 999€, ma questa è solo una nostra ipotesi.

January 27

Pro is pricey 1399€

Let's see what happens #HonorMagic7pro pic.twitter.com/dCCoyy1Lez — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) November 24, 2024

Ovviamente, come al solito in questi casi, prezzo e data in Europa vanno presi con cautela (trattandosi di leak). Per quanto riguarda le varie caratteristiche e specifiche, il flagship Honor non dovrebbe presentare differenze rispetto alla controparte lanciata in Cina: qui trovate il nostro approfondimento dedicato alla serie, con tutti i dettagli!

Honor Magic 7 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,7 x 77,1 x 8,8 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68 / IP69

/ display piatto OLED 8T LTPO a 10 bit da 6,8″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR)

a da (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ) + Sblocco facciale 3D

) + Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.850 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e da 80W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con Eagle Eye, OIS, apertura variabile f/1.4-2.0 , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, teleobiettivo periscopico (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS

con Eagle Eye, OIS, , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS selfie camera da 50 MP con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D

con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

