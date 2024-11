Questo è Honor Magic 7 Lite: sappiamo già tutto, tra design e specifiche

A distanza di pochissimo dal debutto dei fratelli maggiori Magic 7 e 7 Pro, ecco spuntare anche il piccolo della famiglia. Il nuovo Honor Magic 7 Lite è stato certificato da Google con immagini e alcuni dettagli sulle specifiche, svelando la natura di rebrand del telefono. Si tratterebbe, come da tradizione, di un dispositivo già uscito in alcuni mercati, quindi in questo caso sappiamo praticamente tutto.

Honor Magic 7 Lite certificato da Google: ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo mid-range della gamma

X9c – Crediti: Honor

Il prossimo Honor Magic 7 Lite è stato individuato nel database di Google Play Console con la sigla HNBRP-Q1 ed il nome commerciale. Osservando le informazioni nella pagina, è molto probabile che si tratterà di un rebrand di Honor X9c, lanciato di recente in alcuni mercati; non una novità dato che il nostro Honor Magic 6 Lite è un rifacimento del modello X9b, così come il precedente Magic 5 Lite altro non è che un rebrand di X9a. Insomma, una storia che va avanti da diversi anni e che dovrebbe proseguire anche con l’attuale generazione.

X9c – Crediti: Honor

Di conseguenza dovremmo sapere già tutto: di seguito trovate la possibile scheda tecnica completa mentre all’interno dell’articolo ci sono varie immagini che mostrano quello che dovrebbe essere il design. Visti i precedenti, Honor Magic 7 Lite potrebbe arrivare in Italia a inizio 2025 (magari proprio a gennaio, come avvenuto con Magic 6 Lite), probabilmente ad un prezzo intorno ai 349,9€. Queste sono solo ipotesi basate sull’attuale modello Lite, mentre non ci sono ancora dettagli da parte della compagnia cinese.

Honor Magic 7 Lite – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 162,8 x 75,5 x 7,98 mm per un peso di 189 grammi

certificazione IP65M

display curvo AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit

a da (2.700 x 1.224 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4 x 2,2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55)

+ 4 x 1,8 GHz Cortex-A55) GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 batteria 6.600 mAh con ricarica da 66W

con ricarica da fotocamera da 108 + 5 MP (f/1.75-2.2) con OIS e ultra-grandangolare

(f/1.75-2.2) con OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14 sotto forma di MagicOS 8

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le