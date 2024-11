Honor 300 Ultra esiste: è la prima volta per la serie (e c’è anche una data)!

A sorpresa, il brand cinese annuncia una novità per i prossimi modelli della famiglia Number. Dopo aver confermato la versione standard e il fratello maggiore Pro, ecco fare capolino anche una terza aggiunta: per la prima volta ci sarà anche Honor 300 Ultra, versione premium dotata del medesimo look elegantissimo tipico della serie! Inoltre è stata anche confermata la data di presentazione, fissata per i primi di dicembre.

Honor 300 Ultra confermato: ecco le prime immagini e la data di presentazione (insieme ad Honor 300 e 300 Pro)

300 Pro – Crediti: Honor

Il nuovo Honor 300 Ultra è stato svelato direttamente dai canali social dell’azienda, al momento in relazione al solo mercato cinese; il modello di punta debutterà insieme a Honor 300 e 300 Pro, mentre la data di presentazione è fissata per il 2 dicembre. In termini di design la versione Ultra somiglia al fratello minore Pro, ma con l’aggiunta di un teleobiettivo a periscopio (ben visibile dalle immagini render). Inoltre sarà disponibile nelle colorazioni Flower White e Charcoal Black, entrambe stilosissime. Il telefono presenta un pannello con bordi curvi ed un punch hole a pillola, contenente una doppia selfie camera (similmente al modello Pro). Purtroppo non ci sono altri dettagli: nei teaser viene nominato un chip AI ma non è chiaro di quale si tratti.

300 Ultra – Crediti: Honor 300 Ultra – Crediti: Honor

Di recente hanno fatto capolino anche immagini e specifiche di Honor 300 Pro: dovremmo avere un SoC Snapdragon 8 Gen 3 ed una tripla fotocamera con un sensore da 50 MP, un ultra-wide ed un teleobiettivo. Il modello Ultra avrà il già citato periscopio e potrebbe puntare in altro con lo Snapdragon 8 Elite, ma ovviamente l’ultima parola spetta alla casa cinese.

