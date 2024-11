Honor 300 paparazzato dal vivo con un look stravagante

Il nuovo smartphone della serie è stato paparazzato dal vivo, tra le mani di una celebre attrice cinese. Il design di Honor 300 e 300 Pro cambia rispetto all’attuale generazione, con uno stile decisamente stravagante anche se l’eleganza che contraddistingue la gamma Number del brand sembra invariata.

Honor 300 si mostra per la prima volta in una serie di foto dal vivo: ecco com’è fatto il nuovo look

Crediti: Weibo

È da diverso tempo che si parla di Honor 300 e del fratello maggiore Pro, con vari dettagli sulle specifiche (che tracciano il profilo di un vero e proprio flagship killer). In precedenza hanno fatto capolino dei render dallo stile eccentrico, ma per fortuna non sembra essere quello il look dei nuovi modelli. Honor 300 è stato avvistato tra le mani dell’attrice cinese Yu Shuxin, forse testimonial scelta dal brand: gli scatti rubati mostrano un telefono dotato di un modulo fotografico dalla forma irregolare, con all’interno due sensori ed il flash LED. La versione Pro, secondo i leak, avrebbe tre fotocamere, quindi il modello immortalato dovrebbe essere la variante base della gamma.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Purtroppo non ci sono immagini migliori: il dispositivo è appena visibile tra le mani dell’attrice (nella colorazione bianca e in quella viola) mentre la parte frontale non viene mai mostrata. Restiamo in attesa di altre immagini, magari dei render ufficiosi, e nel frattempo vi lasciamo con la scheda tecnica presunta del maggiore Honor 300 Pro.

Honor 300 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display curvo OLED da 6,78″ 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit

da (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento /

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.300 mAh con ricarica da 100W e wireless da 66W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + ?? + 50 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopico

(f/???) con OIS, ultra-grandangolare, selfie camera doppia da 50 + 2 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

