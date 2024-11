Wear OS 5.1 sarà basato su Android 15: Google lancia la prima preview

Nemmeno il tempo di completare il rollout di Wear OS 5 su tutta la linea di Pixel Watch (a causa di un bug che corrompe i dispositivi), Google è già pronta per la nuova versione del sistema operativo dedicato a smartwatch e indossabili. Con una decisa accelerata nei tempi di sviluppo, arriva oggi la prima versione preview di Wear OS 5.1 che, proprio come suggerito da rumor nelle scorse settimane, sarà basata su Android 15.

Con Wear OS 5.1 la musica si ascolta anche dallo smartwatch

Crediti: Google

A partire da oggi gli sviluppatori possono iniziare a testare le proprie app su Wear OS 5.1, che richiede le API level 35 (ovvero quelle di Android 15). Questa prima developer preview, con il numero di AP4A.241205.004.F1, è disponibile unicamente nell’emulatore di Android Studio, in modo da consentire agli sviluppatori di effettuare test immediati e verificare il corretto funzionamento delle proprie app. Le novità sembrano non essere tante per il momento, ma gli utenti potranno finalmente ascoltare la musica anche dagli smartwatch con le casse.

Supporto per Credential Manager : offre la possibilità di utilizzare password, passkey e autenticazioni unificate con il proprio dispositivo, offrendo la sincronizzazione con l’account

: offre la possibilità di utilizzare password, passkey e autenticazioni unificate con il proprio dispositivo, offrendo la sincronizzazione con l’account Playback tramite gli speaker dello smartwatch: ui dispositivi che supportano la riproduzione multimediale tramite l’altoparlante dell’orologio, gli utenti possono selezionare questo altoparlante come opzione di output multimediale preferita

Per il momento non sappiamo ancora quando questa nuova versione di Wear OS sarà disponibile per tutti, ma è possibile che gli utenti di Pixel Watch possano dover aspettare almeno fino al mese di marzo 2025.

