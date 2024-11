Anche Google avrà i suoi AI Agent: Project Jarvis trapela sul Chrome Web Store

Aggiornamento 07/11: grazie alla comparsa di Google Jarvis all’interno del Chrome Web Store, sono emersi nuovi dettagli sulle funzionalità di questo nuovo agente AI presumibilmente in arrivo molto presto. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Durante lo scorso I/O 2024, Google ha introdotto per la prima volta al grande pubblico l’idea di “agente AI“, ovvero una intelligenza artificiale in grado di svolgere compiti basilari invece di generare testo o immagini. Il momento di testare questa nuova tecnologia, però, potrebbe essere in procinto di arrivare, con le prime informazioni sul misterioso “Project Jarvis” che in questi giorni sono emerse in rete.

L’AI di Project Jarvis navigherà in internet al posto vostro: in arrivo in Google Chrome

Crediti: Google

Stando alle informazioni riportate da The Information, Google avrebbe sviluppato una intelligenza artificiale in grado di eseguire operazioni sul web come ricercare informazioni, acquistare un prodotto, oppure effettuare una prenotazione di un volo o di un hotel. Project Jarvis, un chiaro riferimento all’AI di Iron Man, potrebbe essere integrato in Google Chrome per facilitare ed automatizzare i compiti di tutti i giorni, diventando cosi un prodotto dedicato al grande pubblico piuttosto che alle aziende (come potrebbero star facendo OpenAI e Anthropic).

Project Jarvis, inoltre, è apparso per pochi minuti anche all’interno del Chrome Web Store, sottoforma di estensione per il celebre browser web. Il nuovo agente AI, in questo caso, è stato descritto come “un utile compagno che naviga sul web al posto tuo“. Molto probabilmente, quindi, la nuova funzionalità con intelligenza artificiale potrà essere sfruttata in Google Chrome tramite estensione e a discrezione degli utenti.

Il lancio sembrerebbe essere previsto per il mese di dicembre, come parte delle nuove funzionalità di Gemini 2.0. Al momento, però, non è chiaro se questo nuovi AI Agent verrà sfruttato solo su desktop oppure se sarà presente anche nelle controparti mobile di Google Chrome. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni quindi vi invitiamo ad attendere maggiori informazioni direttamente dalla compagnia di Mountain View.

