Google Pixel come iPhone: arriva il limite di caricamento per la batteria

Su Android 15 è cominciata ufficialmente la distribuzione di una nuova funzionalità che potrebbe contribuire a prolungare l’autonomia. Esattamente come su iPhone, arriva il “Limite di ricarica” ma al momento solo per gli utenti Google Pixel. La novità è stata pensata espressamente per rallentare il degrado della batteria nel tempo, consentendo dunque di avere ottime prestazioni anche dopo anni di utilizzo.

I Google Pixel ricevono la funzione che salvaguarda la batteria nel tempo: ecco come funziona

Crediti: Google

A breve tutti gli utenti con un dispositivo Google Pixel aggiornato ad Android 15 potranno beneficare della nuova feature che ottimizza il caricamento della batteria. Con questa funzione che limita il livello di carica all’80%, è possibile ridurre lo stress sulle celle, salvaguardando il loro stato sul lungo periodo. Direttamente in Impostazioni>Batteria, come si può vedere dall’immagine in basso, figura il nuovo collegamento “Ottimizzazione ricarica“. Premendoci su, comparirà la possibilità di impostare il limite all’80%, con lo smartphone che non andrà oltre quella percentuale.

Crediti: @SlimRock – Telegram

Caricare regolarmente il telefono al 100% può mettere a dura prova la batteria, mentre limitando la carica massima all’80% si può ottenere un risultato migliore in termini di durata nel tempo. La stessa possibilità è disponibile anche su iPhone con iOS 18. La funzionalità è stata individuata per la prima volta nell’aggiornamento distribuito durante la giornata di ieri per gli utenti Pixel. Tuttavia, sembra che questa novità verrà distribuita gradualmente, per cui potrebbe non essere disponibile per tutti immediatamente.

