Google Pixel Laptop in sviluppo, ma potrebbe non avere ChromeOS: tutte le novità

La lineup di prodotti Pixel nel corso dei prossimi mesi potrebbe vedere l’introduzione di un nuovo prodotto che aprirebbe nuove strade e nuove sfide per Google. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, Big G starebbe lavorando al primo Google Pixel Laptop, un PC portatile di fascia alta che possa competere con i MacBook di Apple, gli XPS di Dell, i Surface di Microsoft e i Galaxy Book di Samsung.

Google Pixel Laptop sta arrivando: Big G lancia la sfida a Apple, Microsoft e Samsung

L’indiscrezione arriva direttamente da Android Headlines che avrebbe avuto modo di visionare alcune mail interne di Google che citano il nuovo progetto relativo a Pixel Laptop. Il nome in codice del dispositivo sarebbe “Snowy” e verrebbe attualmente comparato a quelli che sono i laptop di fascia alta che dominano il mercato. Il progetto avrebbe già ricevuto il via libera ed un team dedicato starebbe già lavorando alla realizzazione del dispositivo.

La grande novità potrebbe però essere rappresentata dal sistema operativo che andrà ad alimentare il Pixel Laptop: stando ai rumor, infatti, ChromeOS sarebbe in procinto di essere sostituito completamente da Android, in modo da poter competere al meglio anche con gli iPad di Apple. Potrebbe essere proprio l’OS del robottino verde, quindi, ad essere installato a bordo del primo laptop di Google.

Al momento non si conoscono altre specifiche tecniche per questo dispositivo, ma vale la pena ricordare quelle del primo Chromebook Pixel, che per i suoi tempi poteva vantare un hardware di buon livello. In particolare, il primo laptop con ChromeOS era alimentato da un Intel Core i5-3427U affiancato da 4 GB di RAM e fino a 64 GB di spazio di archiviazione su SSD. Per Pixel Laptop, invece, è lecito aspettarsi un chipset di nuova generazione, magari un Tensor G, e tagli di memoria ben più alti.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni, che probabilmente non arriveranno prima dell’inizio del nuovo anno.

