Gemini Live in arrivo su iPhone, ma ci sarà un’app tutta nuova

Gli utenti iOS sono abituati ad utilizzare Gemini sul proprio iPhone attraverso l’app ufficiale della ricerca di Google, ma molto presto (proprio come su Android) potrebbe arrivare una nuova applicazione completamente dedicata all’intelligenza artificiale, con tanto di funzionalità Live. Nelle ultime ore, infatti, sono apparse online le prime tracce della nuova app per iPhone, con alcuni utenti che hanno avuto addirittura la possibilità di provarla.

L’app ufficiale di Google Gemini con la funzione Live sta arrivando su iOS

Crediti: u/lostshenanigans

Con il nome di “Google Gemini“, la nuova app per iOS è apparsa per pochi minuti all’interno dell’App Store di Apple, con gli utenti più veloci che sono stati in grado di scaricare e testare quella che con tutta probabilità sarà la nuova applicazione ufficiale per accedere all’intelligenza artificiale di Big G. Tra le principali novità, rispetto alla precedente integrazione di Gemini nell’app di ricerca di Google, ci sarebbe anche la possibilità di utilizzare la nuova funzione Gemini Live.

L’app è apparsa nelle Filippine, prima di essere prontamente rimossa, quindi è possibile che Google stia progettando un lancio scaglionato per effettuare dei test sulla nuova applicazione. Il design sarebbe praticamente identico a quello per l’app ufficiale di Google Gemini su Android, ma al momento non è possibile sapere se saranno disponibili anche le medesime funzionalità.

Per fortuna, però, con la breve uscita dell’app è stato possibile “catturare” anche il link alla quale sarà disponibile quando verrà rilasciata ufficialmente e potete trovarlo qui sotto.

Download | Google Gemini per iOS (non ancora disponibile)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le