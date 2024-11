Google Gemini 2.0 sta arrivando: prima apparizione per il nuovo modello Pro

La continua evoluzione del mondo delle intelligenze artificiali offre oramai ogni giorno nuovi modelli e funzionalità da esplorare. Se la compagnia più attiva tra tutte sembra essere sempre OpenAI, Google non resta di certo a guardare: in queste ore, infatti, è trapelato in rete il primo modello Pro di Gemini 2, che probabilmente verrà rilasciato per tutti soltanto il prossimo mese.

Il modello Pro di Gemini 2.0 appare in rete: sarà multi-modale?

Crediti: Tesing Catalog @ Twitter/X

Gli esperti di Testing Catalog sono riusciti ad ottenere l’accesso ad un modello non ancora rilasciato dell’intelligenza artificiale di Google, che prende il nome di “2.0-Pro-Exp-0111“. Questo modello viene descritto come “sperimentale” (suggerito anche dal nome stesso) e a quanto pare può essere già utilizzato da alcuni fortunati all’interno della selezione del modello di Gemini Advanced.

Gemini 2.0 dovrebbe essere un sostanzioso aggiornamento per l’AI di Google, ma il suo arrivo sembrerebbe essere previsto soltanto nel mese di dicembre, probabilmente alimentando anche i nuovi AI Agent. Il modello Pro sembra essere multi-modale, ovvero in grado di generare testo, immagini ed effettuare ricerche sul web, mentre i primi test hanno potuto evidenziare come la velocità di risposta sia aumentata in modo considerevole.

Google sembrerebbe avere in programma un nuovo aggiornamento per la prossima settimana: che sia arrivato il momento della presentazione ufficiale del nuovo modello? Lo scopriremo soltanto tra qualche giorno.

