Google Cerchia e Cerca più simile ad Apple Intelligence: ecco il nuovo design

Se c’è una cosa per cui Google è particolarmente famosa è la continua ricerca del design perfetto per i propri servizi e funzioni. Negli ultimi mesi abbiamo visto come molte delle app e delle funzioni di Big G abbiamo “cambiato faccia” in favore di un design più moderno e la prossima a ricevere lo stesso trattamento potrebbe essere la nuova modalità Cerchia e Cerca, traendo libera ispirazione da Apple Intelligence.

Google si ispira ad Apple Intelligence per il nuovo design di Cerchia e Cerca

Crediti: Android Authority

Seppur arrivata in colpevole ritardo, l’interfaccia grafica dell’AI di Apple sembra essere stata particolarmente apprezzata dagli sviluppatori di Google, che potrebbero presto proporre una versione molto simile per la funzione Cerchia e Cerca. Gli esperti di Android Authority, infatti, hanno scovato all’interno del file APK dell’app di Google un nuovo design e nuove animazioni per l’AI che permette di disegnare un cerchio e cercare qualsiasi cosa su internet.

All’attivazione, il nuovo design tingerà lo schermo con una tonalità arcobaleno (un po’ come avviene all’attivazione del nuovo Siri su iOS 18), e gli stessi colori saranno riproposti anche al momento di disegnare la gesture sullo schermo, intorno all’oggetto a cui siamo interessati.

Al momento non sappiamo quando questo nuovo design sarà disponibile per tutti, ma sono sempre di più gli smartphone in grado di sfruttare la funzione Cerchia e Cerca di Google: potete consultare la lista completa in questo nostro approfondimento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le