Google abbassa i requisiti di Android TV, ma potrebbe non essere una buona idea

Google sembra ultimamente aver rinnovato il proprio impegno verso l’intrattenimento casalingo, con un cambio di strategia che porterà le nuove versione di Android TV ad essere rilasciate a cadenza biennale, ma questo potrebbe non essere l’unico cambiamento in arrivo. Molto presto, infatti, potremmo assistere all’arrivo di nuove Smart TV e set-top-box meno potenti, grazie al taglio dei requisiti minimi necessari ad eseguire il sistema operativo.

Per Android TV basta 1 GB di RAM, ma sarà davvero sufficiente?

Crediti: Android

Con una recente patch inviata ad AOSP (Android Open Source Project), Google ha abbassato il requisito minimo di 1.5 GB di RAM necessari per Android TV. Il sistema operativo dedicato all’intrattenimento domestico, infatti, da adesso potrà essere eseguito anche con 1 GB di RAM, il che potrebbe alimentare l’arrivo di nuovi dispositivi meno potenti e più economici rispetto al passato.

Nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere i requisiti minimi salire e mai scendere, e forse per un buon motivo: l’avanzamento tecnologico, infatti, richiede spesso hardware sempre più moderno e potente, a meno che non ci siano delle ottimizzazioni software tali da giustificare l’utilizzo di hardware meno performante. Secondo le indiscrezioni, sarebbe proprio questo il piano di Google: ottimizzare la piattaforma per consentire a più dispositivi di eseguire senza problemi Android TV.

Nel frattempo, però, Google ha anche alzato i requisiti minimi per Google TV, che si configura sempre più come una versione premium di Android TV. Dai 1.5 GB di RAM si passa a 2 GB, tagliando inevitabilmente fuori dispositivi come Chromecast (che ormai viaggiano verso il pensionamento).

