Quando esce Android 16? Tutte le date per DP, Beta e versione finale (AOSP)

Google, con diverso anticipo sulla tradizionale tabella di marcia, ha annunciato l’arrivo di Android 16 rilasciando contemporaneamente la prima anteprima per sviluppatori. Il 2025, tuttavia, sarà caratterizzato da non una ma ben due nuove versioni di Android, grazie ad una accelerazione dello sviluppo da parte di Big G che sembra essere intenzionata a rilasciare anche Android 17 nel corso del prossimo anno.

Android 16: la roadmap ufficiale

Crediti: Google

Con il lancio della prima Developer Preview, Google ha annunciato anche quelle che saranno le tappe che porteranno Android 16 ad arrivare prima sui dispositivi Pixel ed in seguito anche su tablet e smartphone dei produttori di tutto il mondo. Questa fine del 2024 sarà caratterizzata dall’arrivo della DP2, mentre il nuovo anno si aprirà con il debutto del nuovo sistema operativo nell’Android Beta Program. Lo sviluppo proseguire (presumibilmente senza sosta) con una nuova Beta ogni mese, fino al rilascio finale e l’entrata in AOSP (Android Open Source Project) previsto probabilmente il mese di maggio 2025.

Novembre 2024: Developer Preview 1

Dicembre 2024: Developer Preview 2

Gennaio 2025: Beta 1

Febbraio 2025: Beta 2

Marzo 2025: Beta 3

Aprile 2025: Beta 4

Successivamente (Maggio 2025?): versione stabile (finale) + AOSP

Le date elencate sono stime proposte dalla stessa Google, ma è ovvio che se dovessero esserci problemi i rilasci potrebbero slittare di settimane se non mesi. Per testare Android 16 sul vostro dispositivo Pixel potete effettuare il flash delle Factory Image e degli aggiornamenti OTA che trovate in questo nostro approfondimento.

